Süper Lig'e, İngiliz modeli

İstanbul’da bugün, Aziz Yıldırım öncülüğünde düzenlenecek tarihi zirvede, Süper Lig A.Ş masaya yatırılacak



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lige, İngiliz Premier Ligi modeli getirmek için düğmeye basıyor. UEFA Birinci Başkanvekili Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Süper Lig, Bank Asya, İkinci ve Üçüncü Lig kulüp başkanlarının katılımıyla bugün gerçekleşecek toplantıda “tarihi projeyi” gündeme getirecek Yıldırım, konuyu tartışmaya açacak.



Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 150 kulüp başkanı ve temsilcisinin katılacağı oturumda liglerin kulüpler ortaklığında tüzel bir kişiliğe kavuşturulması projesini anlatacak olan Aziz Yıldırım Premier lig tarzı bir örgütlenmenin zorunluluğuna dikkat çekecek.



Asgari 5, azami 10 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan projeye göre Süper Lig, “Süper lig A.Ş.” olarak yapılandırılacak. Şirketin ortakları bu kategoride mücadele eden kulüpler olacak.

Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri kulüpler tarafından seçilecek. Şirket, ligin tüm mali haklarını elinde tutacak ve adil dağılımını yapacak. Sponsorluk, naklen yayın, İddaa, Spor-Toto, reklam gelirleri şirket tarafından kontrol edilecek. Gelir pastasından İkinci Lige yüzde 8 ile 10 arasında bir pay verilecek. Ligin marka değerinin artırılması sağlanacak.



İngiltere Premier Ligi’nde olduğu gibi Süper Lig A.Ş. de özerk bir yapıya kavuşacak. Futbol Federasyonu ise “düzenleyici” rolünü üstlenecek. Liglerin, FIFA ve UEFA kriterlerine uygun olarak oynanmasını sağlayacak olan federasyonun işlevi kademeli olarak azaltılacak ve sorumluluk alanı yeniden düzenlenecek. Bank Asya, Süper Lige hazırlık ligi olurken, üçüncü lig yarışmanın olmadığı eğitim öncelikli bir statüye dönüştürülecek. Böylece futbolun alt yapısına ağırlık verilecek.



Projenin en önemli ayağını ise hakemler oluşturacak. Hakemlerin tam profesyonelliğe geçişini öngören ve İngiltere modelini benimseyen plana göre hakem ücretleri de A.Ş. tarafından karşılanacak. Hakemlerin eğitim, malzeme ve sosyal güvenceleri gibi konularda A.Ş. söz sahibi olacak. Hakem ücretlerinde Avrupa standartları yakalanacak.



Yıldırım anlatacak



Vakıf Başkanı Aziz Yıldırım’ın gündeme getireceği ve tartışmaya açacağı projeyle ilgili olarak UEFA Birinci Başkanvekili Şenes Erzik ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in de fikirlerini dile getireceği toplantının bugüne dek tüm profesyonel lig kulüplerinin katılımı ile gerçekleşecek en geniş kapsamlı organizasyon olacağı bildirildi. Toplantının ardından tüm kulüp başkanları, A Milli Takım’ın Belçika ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme maçını izleyecek.



Neler olacak?



1- A.Ş’nin ortakları Süper Lig’deki kulüpler olacak

2- Başkan ve yönetim, kulüpler tarafından seçilecek

3- Şirket tüm mali hakları elinde tutacak ve dağıtacak

4- Gelirden 2.Lige, % 8-10 arasında bir pay verilecek

5- A.Ş özerk, federasyon ise düzenleyici yapıda olacak

6- Tam profesyonel hakemlere ücretlerini şirket ödeyecek



