Süper Lig'e ilk veda Mersin'den

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu'nun matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşti.



Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu, 30. haftanın ardından topladığı 21 puanla lige veda etmesi kesinleşti.

Mersin İdman Yurdu, bu akşam deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaştı.

Maçta tek gol vardı. Kardemir Karabükspor'da Lualua, 73. dakikada takımına 3 puanı getiren golü attı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde, Kardemir Karabükspor rahat bir nefes alırken, Mersin İdman Yurdu'nun bir alt lige düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Şahan Yılmaz, Süleyman Özay

Kardemir Karabükspor: Bora, Erdem, Seric, Mabiala, Hakan, Yiğit, Kağan, Ahmet (Dk. 78 Bertul), Lualua (Dk. 87 Hakan Özmert), İlhan Parlak, Gökhan Ünal (Dk. 59 Hamroun)

Mersin İdman Yurdu: Orkun, De Souza, Murat, Stepanov, Nduka, Mitrovic, Culio (Dk. 66 Lawal), Gosso (Dk. 80 Ben Yahıa),Burhan, Tanju, Nobre (Dk. 45 Eren)

Gol: Dk. 73 Lualua (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Mabiala (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Gosso, Dk. 52 Culio, Dk. 70 Orkun (Mersin İdman Yurdu)