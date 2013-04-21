T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'e ilk veda Mersin'den

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala lige veda eden ilk takım belli oldu

21 Nisan 2013 11:37

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu'nun matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşti.
 
Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu, 30. haftanın ardından topladığı 21 puanla lige veda etmesi kesinleşti.

Mersin İdman Yurdu, bu akşam deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaştı.

Maçta tek gol vardı. Kardemir Karabükspor'da Lualua, 73. dakikada takımına 3 puanı getiren golü attı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde, Kardemir Karabükspor rahat bir nefes alırken, Mersin İdman Yurdu'nun bir alt lige düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Şahan Yılmaz, Süleyman Özay

Kardemir Karabükspor: Bora, Erdem, Seric, Mabiala, Hakan, Yiğit, Kağan, Ahmet (Dk. 78 Bertul), Lualua (Dk. 87 Hakan Özmert), İlhan Parlak, Gökhan Ünal (Dk. 59 Hamroun)

Mersin İdman Yurdu: Orkun, De Souza, Murat, Stepanov, Nduka, Mitrovic, Culio (Dk. 66 Lawal), Gosso (Dk. 80 Ben Yahıa),Burhan, Tanju, Nobre (Dk. 45 Eren)

Gol: Dk. 73 Lualua (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Mabiala (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Gosso, Dk. 52 Culio, Dk. 70 Orkun (Mersin İdman Yurdu)

ETİKETLER

mersin idmanyurdusüper ligfutbolptt 1 ligkarabük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24