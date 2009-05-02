Süper Lig'e ilk biletler!



Bank Asya 1. Lig'de ilk iki sırayı alan takımların karşılaşacağı Manisaspor-Diyarbakırspor maçının ardından her iki ekibin de Turkcell Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunuyor. Ligde 33. haftada Pazar günü oynanacak Manisaspor-Diyarbakırspor ve Adanaspor-Altay maçları, Turkcell Süper Lig'e doğrudan yükselecek iki takımı belirleyecek.



Ligdeki ilk iki sıradaki takımların karşı karşıya geleceği Manisaspor-Diyarbakırspor mücadelesinde, evsahibi ekip, sahadan en az 1 puanla ayrılırsa, bir üst lige çıkmayı garantileyecek. Manisaspor'un, mağlup olması durumunda 3. sıradaki Altay'ın aldığı sonuç önemli olacak. Altay ile yaptığı maçlara göre ikili averajda geride olan Manisaspor, rakibi ile son haftaya 3 puanlık farkla girerse, Süper Lig'e yükselecek takım son hafta belli olacak.



Yarınki karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda gelecek sezon Turkcell Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek Diyarbakırspor, alacağı diğer sonuçlarda ise Altay'ın Adanaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.



İki ekip arasında ligin ilk devresindeki Diyarbakır'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.



Daha önce Diyarbakırspor'un Süper Lig'den düştüğü 2005-2006 sezonunda da aynı ligde mücadele eden iki ekibin Diyarbakır'da oynanan müsabakayı Manisaspor 3-0, Manisa'daki mücadeleyi ise Diyarbakırspor 3-0 üstün bitirmişti.



