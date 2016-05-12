"Süper Lig'e çıkacak takımların belirleneceği Play-Off maçları için AKP'li vekiller devreye girdi" iddiası

PTT 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek 2 takımın belirleneceği son haftadaki play-off maçları öncesi, 60 puanlı Alanyaspor’la 59 puanlı Karabük, ikinci sırayı alıp direkt Süper Lig’e yükselmenin hesabını yaparken Giresun, Balıkesirspor ve Elazığspor arasında da play-off mücadelesi yaşanıyor. Ancak kulüp yöneticilerinin medyaya verdiği demeçler şike iddialarını da beraberinde getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun abisi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Karabükspor Başkanı Feridun Tankut için "Maçlar için hangi bakanlara kimlere arattığını, kimlere telefon açtırdığını hepimiz biliyoruz" sözleri 2. ligde zirve mücadelesi yapan takımların şike yaptığı konusunu da gündeme getirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarına Karabük Başkanının verdiği "MHK Başkanı (Kuddusi Müftüoğlu) Alanyalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tribünde ve soyunma odasında futbol deyimi ile üçlü çektiriyor” yanıtı kamuyona siyasetin futbola müdahalesi olarak yansıdı.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, Adana Demirspor’un ilk 6’yı garantilediği son maçlar öncesi, yerel bir TV kanalına bağlanan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun canlı yayında, Karabük Başkanı Feridun Tankut için “Maçlar için hangi bakanlara kimlere arattığını, kimlere telefon açtırdığını hepsini biliyoruz” sözleri, futbol-siyaset ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu açıklamaya Karabük Başkanı Feridun Tankut, aynı hızla cevap verdi ve “MHK Başkanı (Kuddusi Müftüoğlu) Alanyalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tribünde ve soyunma odasında futbol deyimi ile üçlü çektiriyor” karşılığını verdi. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun AKP’li bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi olması ise işi daha da ilginç hale getiriyor.

Güç savaşı

Futbol dünyasının önde elenleri ise Alanyasapor’un, AKPli Bakan Çavuşoğlu’nu, Karabük’ün eski Bakan ve AKP’nin ağır topu Mehmet Ali Şahin’i arkasına aldığını iddia etti. AKP’deki güç savaşlarının PTT 1. lige yansıdığı da yine futbol çevrelerince ifade edildi. Giresun’un AKP’li vekil ve üst düzey bürokratlarca ‘sevilen bir takım’ olduğu ifade edilirken Karadeniz ekibinin en önemli taraftarı ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli..

Adana Demir ‘öksüz evlat’

Adana Demirspor’un ise bu ekipler arasında, “öksüz evlat” pozisyonunda olduğu ifade ediliyor. Teknik direktör Yılmaz Vural, geçen hafta ligdeki kaotik hakem atamaları için “Alanya maçına, Alanyalı hakem verilir mi be Kuddusi hoca” diyerek MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu’nu eleştirmişti.

Adana Demir taraftarı ise önceki gün harekete geçti. Sosyal medyada başlayan isyanda “#KarabükAlanyaŞikeYapmış” etiketiyle onbinlerce mesaj atıldı ve Türkiye gündeminde saatlerce kaldı. Adana Demir taraftarı suç duyurusunda bulundu. Başkan Sedat Sözlü de, “Bizim arkamızda ne vekil var, ne partili. Sadece taraftarımıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Playoff’ta bizi kimse tutamaz” dedi.

Alanya'dan suç duyurusu gibi

PTT 1. ligde son maçlar öncesi Alanyaspor’un şike imalı açıklamaları devam etti. Başkan Çavuşoğlu’nun TV’de yaptığı açıklamalardan sonra kulüp adına yapılan açıklamada, Karabükspor, “şike” iması ile suçlandı. İşte o metin: “Karabükspor Kulüp Başkanı Feridun Tankut pis işleri çok iyi bilir. Çünkü kendisi şike davasında ifade vermiştir. 2007-2008 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e nasıl çıktılar? Son hafta Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor’u yenerken, Karabükspor Mersin’e kimleri, ne için gönderdi? Feridun Tankut önce bunun cevabını versin. Koskoca Adana Demirspor camiasının emekleri nasıl çalındı? Adanaspor’un emekleri nasıl çalınmak istendi? Saha dışı işlere biz hiç bulaşmadık. Karabükspor başkanı Feridun Tankut bu işlerden iyi anlar. Görüyoruz ki perde arkasında Tankut ve adamları organize işler çevirmek için haftalardır görev başında. Siyaseti ve siyasileri en iyi Tankut harekete geçiriyor, bu işlere alet ediyor. Kime kimleri ne için arattıklarını çok iyi biliyoruz. Çıkıp emekten, emekçilerden bahsedip demagoji yapıyor ve kirli ilişkileri kamufle etmek için canla başla çalışıyor. MHK Başkanı Alanyalı ama maalesef en büyük zararı Alanyaspor gördü.”

Arıcı aracı oldu mu?

PTT 1. Lig’de Alanya, Karabük, Giresun ve dolaylı olarak da A.Demir arasında krize neden olan, ‘benim Bakanım - senin Bakanın’ kavgasının yeşil sahalara yansıması ile iddialı demeçlerin perde arkasında ise AKP’li eski Bakan yardımcısı Abdurrahman Arıcı’nın olduğu ileri sürüldü.

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı ile TFF Temsilciler Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren Arıcı’nın geçen yıl Antalyaspor, bu yıl da Alanya’yı desteklidiği savlanıyor. Arıcı bu iddiaları sert bir dille geri çevirse de eski AKP Belediye Başkan aday adayı Kuddusi Müftüoğlu’nun da Arıcı’nın etkisi altında olduğu iddia ediliyor.