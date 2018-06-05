T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'e bu sezon yıldız yağabilir; Sturridge, Nuri Şahin, Joe Allen...

İki büyük kulüp transfer çalışmaları için hedef isimleri belirledi

05 Haziran 2018 15:23

Beşiktaş Çin'e transfer olan Tosic'in boşluğunu doldurmak için ilk hedefini İtalya Serie A ekibi Roma’nın Brezilyalı savunmacısı Juan Jesus olarak belirlediği kaydedildi. Beşiktaş, santrafor mevkiini güçlendirmek için de girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Negredo'yu iyi bir rakama göndermeyi düşünen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Daniel Sturridge yer alıyor.

Galatasaray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılar Stoke City'de forma giyen orta saha oyuncusu Joe Allen'ın peşinde. Galatasaray'da transferde ilk hedef Nuri Şahin. Galatasaraylı yöneticiler Borussia Dortmund'da satış listesine konulan Nuri Şahin ve menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. 

ETİKETLER

SturridgeNuri ŞahintransferBeşiktaşGalatasarayJoe Allen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24