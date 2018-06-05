Süper Lig'e bu sezon yıldız yağabilir; Sturridge, Nuri Şahin, Joe Allen...

Beşiktaş Çin'e transfer olan Tosic'in boşluğunu doldurmak için ilk hedefini İtalya Serie A ekibi Roma’nın Brezilyalı savunmacısı Juan Jesus olarak belirlediği kaydedildi. Beşiktaş, santrafor mevkiini güçlendirmek için de girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Negredo'yu iyi bir rakama göndermeyi düşünen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Daniel Sturridge yer alıyor.

Galatasaray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılar Stoke City'de forma giyen orta saha oyuncusu Joe Allen'ın peşinde. Galatasaray'da transferde ilk hedef Nuri Şahin. Galatasaraylı yöneticiler Borussia Dortmund'da satış listesine konulan Nuri Şahin ve menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi.