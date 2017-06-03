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Spor

Süper Lig'den düşen son takım belli oluyor

Çaykur Rizespor'un ligde kalması için evinde mutlak galip gelmesi gerekiyor

03 Haziran 2017 19:15

Adanaspor ve Gaziantepspor'un veda etmesinin ardından Bursaspor ve Çaykur Rizespor lige tutunma mücadelesi verecek.


35 puanlı Bursaspor Trabzonspor deplasmanına çıkarken 33 puana sahip Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanya'yı ağırlayacak.



Kim nasıl ligde kalır?



Çaykur Rizespor'un ligde kalması için evinde mutlak galip gelmesi gerekiyor. 

Bursaspor ise deplasmandan bir puanla dönmesi durumunda Çaykur Rizespor'un puan kaybetmesini bekleyecek. 

Bursaspor galip gelirse diğer maçın sonucuna bakmadan ligde kalmayı garantileyecek

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