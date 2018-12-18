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Spor

Süper Lig'deki 8 takım PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de 8 takım TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

18 Aralık 2018 19:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor oyuncusu Diego Angelo'nun da kural dışı hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay, Adanaspor ve Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

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