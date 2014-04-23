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Spor

Süper Lig'deki 78 futbolcu yarım Messi etmiyor

Süper Lig ekiplerinde forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek 78 futbolcunun toplam piyasa değeri, Messi'nin yarı fiyatına bile denk gelmiyor

23 Nisan 2014 11:26

Süper Lig'deki 78 futbolcunun toplam piyasa değeri Barcelonalı yıldz futbolcu Lionel Messi'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesindeki (250 milyon Euro) bonservis bedelinin yarısı bile etmiyor

Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek 78 futbolcunun toplam piyasa değeri 96,6 milyon Euro'yu (Yaklaşık 300 milyon TL) buluyor. Bu oyunculardan piyasa değeri en yüksek 10'unun toplam değeri ise 47,2 milyon Euro (Yaklaşık 140 milyon TL) seviyesinde. Bu tutar, dört büyükler hariç, tüm Süper Lig kulüplerinin bonservis bedeli toplamından oluşan takım değerlerinin de üstünde. Ortaya çıkan rakam ise Lionel Messi'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesindeki (250 milyon Euro) bonservis bedelinin yarısı bile etmiyor. Tahmini bonservis bedellerini baz alan piyasa değeri açısından ilk 10'da yer alan futbolculara bakıldığında en pahalı oyuncuya Beşiktaş'ın sahip olduğu görülüyor. İlk sırada 11 milyon Euro ile Manuel Fernandes yer alırken ikinci sırada ise Fenerbahçeli Caner Erkin.

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