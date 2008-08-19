Süper Lig'de yüzler kulübü

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda
en fazla gol atan futbolcu Hakan Şükür olarak tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, geride kalan sezonda, bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju
Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de Aykut Kocaman izliyor.
Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman, aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu.Ligde 100 gol barajını, geride kalan 50 sezonda yalnızca 30 futbolcu geçebildi.
Lig tarihinde 100 gol barajına şimdiye dek yalnızca 2 yabancı oyuncu ulaşabildi. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen Boşnak Elvir Boliç, Birinci Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Malatyaspor ve Gençlerbirliği formaları altında toplam 129 gole imza atarak Türk futboluna damgasını vurdu.Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan Kongolu Andre Ngole Kona da 100 gol barajına ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu.
Ligin 50 yıllık geçmişinde, yalnızca lig maçlarında attıkları goller baz alınarak yapılan değerlendirmede, 100 gol barajına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:
Futbolcu Oynadığı Takımlar Gol Sayısı
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Hakan Şükür Sakaryaspor-Bursaspor-Galatasaray 249
Tanju Çolak Samsunspor-Galatasaray-Fenerbahçe 240
Hami Mandıralı Trabzonspor-Ankaragücü 219
Metin Oktay Galatasaray 217
Aykut Kocaman Sakaryaspor-Fenerbahçe-İstanbulspor 200
Feyyaz Uçar Beşiktaş-Fenerbahçe-Antalyaspor 191
Serkan Aykut Samsunspor-Galatasaray 188
Fevzi Zemzem Göztepe 144
Cenk İşler Samsunspor-Adanaspor-İstanbulspor
Konyaspor-Ankaragücü-K.Erciyesspor 131
Saffet Sancaklı Beşiktaş-Kocaelispor-G.Saray-F.Bahçe 130
Mehmet Özdilek Beşiktaş 130
Elvir Boliç Galatasaray-Gaziantepspor-Fenerbahçe
İstanbulspor-G.Birliği-Malatyaspor 129
Fikri Elma Ankara Demirspor 128
Ümit Karan Gençlerbirliği-Galatasaray-Ankaraspor 127
Ertuğrul Sağlam Samsunspor-Beşiktaş 126
Fatih Tekke Trabzonspor-Altay-Gaziantepspor 126
Ertan Adatepe Ankaragücü-PTT-Galatasaray 122
Oktay Derelioğlu Beşiktaş-Trabzonspor-Gaziantepspor
Fenerbahçe-Samsunspor-A.Sebatspor 122
Cemil Turan İstanbulspor-Fenerbahçe 120
H.İbrahim Eren Boluspor-A.Gücü-G.Birliği-Samsunspor 119
Mustafa Denizli Altay-Galatasaray 117
Osman Arpacıoğlu Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe 107
Zafer Tüzün Eskişehirspor-F.Bahçe-Adana Demirspor
Sakaryaspor-Bakırköyspor-Kayserispor 107
Arif Erdem Galatasaray 105
Sergen Yalçın Beşiktaş-İstanbulspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Trabzonspor 105
Gökmen Özdenak İstanbulspor-Galatasaray 101
Okan Yılmaz Bursaspor-Malatyaspor-Konyaspor
Sakaryaspor 101
Ahmet Özacar Beşiktaş 100
Andre Ngole Kona G.Birliği-Antalyaspor-D.Bakırspor
İstanbulspor 100
Hasan Özer G.Antepspor-Trabzonspor-Şekerspor
Altay-Ç.Rizespor-Malatyaspor-A.Sebat 100