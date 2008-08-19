Süper Lig'de yüzler kulübü

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda

en fazla gol atan futbolcu Hakan Şükür olarak tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, geride kalan sezonda, bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju

Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de Aykut Kocaman izliyor.

Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman, aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu.Ligde 100 gol barajını, geride kalan 50 sezonda yalnızca 30 futbolcu geçebildi.

Lig tarihinde 100 gol barajına şimdiye dek yalnızca 2 yabancı oyuncu ulaşabildi. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen Boşnak Elvir Boliç, Birinci Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Malatyaspor ve Gençlerbirliği formaları altında toplam 129 gole imza atarak Türk futboluna damgasını vurdu.Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan Kongolu Andre Ngole Kona da 100 gol barajına ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Ligin 50 yıllık geçmişinde, yalnızca lig maçlarında attıkları goller baz alınarak yapılan değerlendirmede, 100 gol barajına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

Futbolcu Oynadığı Takımlar Gol Sayısı

----------- -------------------------- ----------

Hakan Şükür Sakaryaspor-Bursaspor-Galatasaray 249

Tanju Çolak Samsunspor-Galatasaray-Fenerbahçe 240

Hami Mandıralı Trabzonspor-Ankaragücü 219

Metin Oktay Galatasaray 217

Aykut Kocaman Sakaryaspor-Fenerbahçe-İstanbulspor 200

Feyyaz Uçar Beşiktaş-Fenerbahçe-Antalyaspor 191

Serkan Aykut Samsunspor-Galatasaray 188

Fevzi Zemzem Göztepe 144

Cenk İşler Samsunspor-Adanaspor-İstanbulspor

Konyaspor-Ankaragücü-K.Erciyesspor 131

Saffet Sancaklı Beşiktaş-Kocaelispor-G.Saray-F.Bahçe 130

Mehmet Özdilek Beşiktaş 130

Elvir Boliç Galatasaray-Gaziantepspor-Fenerbahçe

İstanbulspor-G.Birliği-Malatyaspor 129

Fikri Elma Ankara Demirspor 128

Ümit Karan Gençlerbirliği-Galatasaray-Ankaraspor 127

Ertuğrul Sağlam Samsunspor-Beşiktaş 126

Fatih Tekke Trabzonspor-Altay-Gaziantepspor 126

Ertan Adatepe Ankaragücü-PTT-Galatasaray 122

Oktay Derelioğlu Beşiktaş-Trabzonspor-Gaziantepspor

Fenerbahçe-Samsunspor-A.Sebatspor 122

Cemil Turan İstanbulspor-Fenerbahçe 120

H.İbrahim Eren Boluspor-A.Gücü-G.Birliği-Samsunspor 119

Mustafa Denizli Altay-Galatasaray 117

Osman Arpacıoğlu Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe 107

Zafer Tüzün Eskişehirspor-F.Bahçe-Adana Demirspor

Sakaryaspor-Bakırköyspor-Kayserispor 107

Arif Erdem Galatasaray 105

Sergen Yalçın Beşiktaş-İstanbulspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Trabzonspor 105

Gökmen Özdenak İstanbulspor-Galatasaray 101

Okan Yılmaz Bursaspor-Malatyaspor-Konyaspor

Sakaryaspor 101

Ahmet Özacar Beşiktaş 100

Andre Ngole Kona G.Birliği-Antalyaspor-D.Bakırspor

İstanbulspor 100

Hasan Özer G.Antepspor-Trabzonspor-Şekerspor

Altay-Ç.Rizespor-Malatyaspor-A.Sebat 100