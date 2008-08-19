T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de yüzler kulübü

19 Ağustos 2008 03:00

Eski adıyla Birinci  Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda

 en fazla gol atan futbolcu Hakan Şükür olarak tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, geride  kalan sezonda, bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı  başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju

Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de  Aykut Kocaman izliyor.

       

Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman, aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu.Ligde 100 gol barajını, geride kalan 50 sezonda yalnızca 30 futbolcu  geçebildi.

        

Lig tarihinde 100 gol barajına şimdiye dek yalnızca 2 yabancı oyuncu  ulaşabildi. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen Boşnak Elvir Boliç, Birinci Lig'de  Galatasaray, Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Malatyaspor ve Gençlerbirliği formaları altında toplam 129 gole imza atarak Türk  futboluna damgasını vurdu.Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan Kongolu Andre Ngole Kona da 100 gol  barajına ulaşan ikinci yabancı oyuncu oldu.

        

Ligin 50 yıllık geçmişinde, yalnızca lig maçlarında attıkları goller baz  alınarak yapılan değerlendirmede, 100 gol barajına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

        

         Futbolcu            Oynadığı Takımlar              Gol Sayısı

         -----------       --------------------------         ----------

         Hakan Şükür       Sakaryaspor-Bursaspor-Galatasaray      249

         Tanju Çolak       Samsunspor-Galatasaray-Fenerbahçe      240

         Hami Mandıralı    Trabzonspor-Ankaragücü                 219

         Metin Oktay       Galatasaray                            217

         Aykut Kocaman     Sakaryaspor-Fenerbahçe-İstanbulspor    200

         Feyyaz Uçar       Beşiktaş-Fenerbahçe-Antalyaspor        191

         Serkan Aykut      Samsunspor-Galatasaray                 188

         Fevzi Zemzem      Göztepe                                144

         Cenk İşler        Samsunspor-Adanaspor-İstanbulspor

         Konyaspor-Ankaragücü-K.Erciyesspor     131

         Saffet Sancaklı   Beşiktaş-Kocaelispor-G.Saray-F.Bahçe   130

         Mehmet Özdilek    Beşiktaş                               130

         Elvir Boliç       Galatasaray-Gaziantepspor-Fenerbahçe

         İstanbulspor-G.Birliği-Malatyaspor     129

         Fikri Elma        Ankara Demirspor                       128

         Ümit Karan        Gençlerbirliği-Galatasaray-Ankaraspor  127

         Ertuğrul Sağlam   Samsunspor-Beşiktaş                    126

         Fatih Tekke       Trabzonspor-Altay-Gaziantepspor        126

         Ertan Adatepe     Ankaragücü-PTT-Galatasaray             122

         Oktay Derelioğlu  Beşiktaş-Trabzonspor-Gaziantepspor

         Fenerbahçe-Samsunspor-A.Sebatspor      122

         Cemil Turan       İstanbulspor-Fenerbahçe                120

         H.İbrahim Eren    Boluspor-A.Gücü-G.Birliği-Samsunspor   119

         Mustafa Denizli   Altay-Galatasaray                      117

         Osman Arpacıoğlu  Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe           107

         Zafer Tüzün       Eskişehirspor-F.Bahçe-Adana Demirspor

         Sakaryaspor-Bakırköyspor-Kayserispor   107

         Arif Erdem        Galatasaray                            105

         Sergen Yalçın     Beşiktaş-İstanbulspor-Fenerbahçe

         Galatasaray-Trabzonspor                105

         Gökmen Özdenak    İstanbulspor-Galatasaray               101

         Okan Yılmaz       Bursaspor-Malatyaspor-Konyaspor

         Sakaryaspor                            101

         Ahmet Özacar      Beşiktaş                               100

         Andre Ngole Kona  G.Birliği-Antalyaspor-D.Bakırspor

         İstanbulspor                           100

         Hasan Özer        G.Antepspor-Trabzonspor-Şekerspor

         Altay-Ç.Rizespor-Malatyaspor-A.Sebat   100

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24