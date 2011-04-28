-SÜPER LİG'DE YERLİ ANTRENÖR EGEMENLİĞİ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick'in istifasının ardından, Spor Toto Süper Lig'de tek yabancı çalıştırıcı Şota Arveladze kaldı. 2010-2011 sezonuna 4 yabancı, 14 Türk teknik direktörle başlanan Spor Toto Süper Lig'de, yaşanan istifalar ve ayrılıkların ardından, yabancı teknik adam olarak sadece Kayserispor'un başındaki Gürcistanlı Şota Arveladze bulunuyor. Yeni sezona Beşiktaş Bernd Schuster, Galatasaray Frank Rijkaard, Gençlerbirliği Thomas Doll, Kayserispor Şota Arveladze ile başlamış, diğer 14 takım ise tercihini yerli teknik direktörlerden yana kullanmıştı. Geçen zaman içerisinde, performansları yeterli görülmeyen yabancı çalıştırıcılar işlerinden olurken, Türk teknik direktörlere fırsat doğdu. Spor Toto Süper Lig'de görevi ilk bırakan yabancı teknik adam ligin 8. haftasında Galatasaray'ın Hollandalı Teknik Direktörü Frank Rijkaard oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü'ne mağlup olmasıyla Rijkaard görevinden istifa etti. Ardından, Gençlerbirliği'nin Manisaspor'a mağlubiyetiyle kırmızı-siyahlı ekibin Alman çalıştırıcısı Thomas Doll görevi bırakan 2. yabancı teknik adam oldu. Ancak her iki takım da bu değişikliklerden sonra yine yabancı hocalarla yollarına devam etti. Galatasaray efsanevi futbolcusu Gheoghe Hagi'yi, Gençlerbirliği ise Doll'ün yardıncısı Ralf Zumdick'i göreve getirdi. Ligin ikinci yarısının başlamasının ardından ise ilk ayrılık ligin 25. haftasında Beşiktaş'ta yaşandı. Bernd Schuster'den boşalan teknik direktörlük görevi, Türk antrenör Tayfur Havutçuya verildi. Ligin 26. haftasında ise ayrılığın adresi yine Galatasaray'dı. Yönetim tarafından görevden alınan Hagi'nin yerine Bülent Ünder göreve başladı. Son ayrılık ise Gençlerbirliği'nde yaşandı. Zorlu bir süreçte takımı çalıştırmayı kabul eden Ralf Zumdick, bir yandan takımını küme düşme bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken, diğer taraftan da Gençlerbirliği'ne Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynatmayı başardı. Ancak yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a elenince görevi bıraktı. Ralf Zumdick dönemi sonrası Gençlerbirliği de tercihini kalan 4 hafta için yerli hocadan yana kullandı. Thomas Doll'de olduğu gibi Ralf Zumdick'den de görevi yardımcısı Mustafa Kaplan devraldı. Bu istifaların ardından görevde kalan tek yabancı teknik adam Kayserispor'un hocası Şota Arveladze oldu. Böylece 4 yabancı teknik adamın görev yaptığı Spor Toto Süper Lig'de görevini sürdüren Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze 30 hafta takımının başında kalarak, bu sezon Türkiye'de en uzun görev yapan yabancı teknik direktör olma başarısını da gösterdi.