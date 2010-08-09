-SÜPER LİG'DE YENİ SEZON GERİ SAYIMI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Süper Lig'de 53. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 52 sezonda 66 farklı takım mücadele etti. Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 16 takımı Birinci Lig'de mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor. -UNVANLAR FENERBAHÇE'DE- Fenerbahçe, geride kalan 52 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı bin 698 lig maçında 2 bin 865 puan toplayarak, Birinci Lig'in en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise bin 698 maçta toplam 2 bin 856 puan elde etti. Puan sıralamasında Beşiktaş 2 bin 776 puanla 3., Trabzonspor ise bin 939 puanla 4. sırada yer aldı. -EN ÇOK GALİP GELEN DE FENERBAHÇE- 52 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam bin 698 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 960 galibiyetle, ezeli rakibi Galatasaray'dan 1 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyetlerde Galatasaray 959 ile 2., Beşiktaş ise 914 ile 3. sırada yer alıyor. -EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE- Ligin 52 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 2 bin 969 gol kaydederken, Galatasaray ise 17 gol geriden 2 bin 952 gol ile ezeli rakibini izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 708. -3 BİNİNCİ GOLE 31 GOL KALDI- Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, büyük bir ihtimalle 2010-2011 sezonunda lig tarihindeki 3 bininci gollerine imza atacaklar. Ligde 2 bin 969 gole sahip olan Fenerbahçe, 31 gol atması durumunda 3 bininci golüne ulaşacak. 2 bin 952 golü bulunan Galatasaray ise 48 gole ulaşması durumunda lig tarihindeki 3 bininci golünü atmış olacak. -SON 5 SEZONDA FENERBAHÇE FARKI- Süper Lig'in son 5 sezonunda ''3 Büyükler'' arasında yapılan değerlendirmede Fenerbahçe rakiplerine fark atarak birinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 358 puan toplayıp, ezeli rakipleri Galatasaray'ı 16, Beşiktaş'ı ise 36 puan geride bıraktı. Son 5 sezonda Fenerbahçe 2, Galatasaray ile Beşiktaş ise 1'er kez şampiyonluğa ulaştı. -''3 BÜYÜKLERDEN'' SONRA ANKARAGÜCÜ- Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, yeni adıyla Süper Lig'e ''3 Büyükler'' olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım Ankaragücü oldu. ''3 Büyükler'', geride kalan 52 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi Ankaragücü ise 47 kez ile 4. sırada yer aldı. Ankaragücü'nün ardından ise geçen sezonun şampiyonu Bursaspor ve İzmir ekibi Altay 41 kezle ligde en fazla mücadele eden 5. takımlar olarak dikkat çekiyor. -29 BİN 628 MAÇ OYNANDI- Birinci Lig'de geride kalan 52 sezonda toplam 29 bin 628 karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmalarda 10 bin 556 galibiyet, 8 bin 516 da beraberlik elde edilirken, toplam 35 bin 964 gol atıldı. -52 SEZONDA 5 AYRI TAKIM ŞAMPİYONLUKLARI PAYLAŞTI- Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla da Süper Lig'de, geride kalan 52 sezonda şampiyonlukları 5 ayrı takım paylaştı. 1959'da başlayan ligde şimdiye dek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında, 52 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı. Lig tarihinde Fenerbahçe ve Galatasaray 17'şer, Beşiktaş 11, Trabzonspor 6, son şampiyon Bursaspor da 1 kez mutlu sona ulaştı. -İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON BURSASPOR- 1959 yılında ilk kez düzenlenen Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı. İki ayrı grupta birinciliği elde eden ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 53 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu. Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2009-2010 sezonunda mutlu sona ulaşarak tarih yazan Bursaspor elde etti. -''4 BÜYÜKLER''İN HASRET YILLARI- Ligde geride kalan sezona dek şampiyonluklara ambargo koyan ''Dört Büyükler'', zaman zaman mutlu sona ulaşmak için uzun süreler beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından tam 15 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Miliç yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi. Galatasaray ise 1972-1973 sezonunda ligi önde tamamladıktan sonra 14 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyon olarak, 14 yıllık hasreti dindirdi. -EN AZ SÜRE BEKLEYEN FENERBAHÇE- Ezeli rakipler arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım olarak ise Fenerbahçe dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 7 sezon sürdü. 1988-1989 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 7 sezon bekledikten sonra, 1995-1996 sezonunda Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi. -TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÖZLEMİ- Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor ise son yıllarda şampiyon olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Son lig şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 26 sezondur şampiyonluğa hasret. -GALATASARAY'IN REKORU- Galatasaray, üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanının sahibi. Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti. -ÜST ÜSTE 3'ER KEZ ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR- Bunun yanı sıra Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste 3'er kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi. Toplam 17 kezle, en çok şampiyonluk sahibi takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor. -BURSASPOR TARİH YAZDI- Süper Lig'de geride kalan sezonda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde ''Dört Büyükler'' dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı. Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu. -BEŞİKTAŞ'IN 2 ŞAMPİYONLUĞU- Beşiktaş Kulübü'nün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 13 olarak tescillendi. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili almış olduğu karara ilişkin Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması şöyle: ''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.''