-SÜPER LİG'DE YENİ SEZON BAŞLARKEN İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Bu sezon 53 yaşına girecek olan eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de, şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 52 sezonu geride kalan ligde, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, tarihsel galibiyete imza attı. Beşiktaş'ın tarihe geçen en farklı skorlu galibiyetiyle birlikte, lig tarihinde şimdiye dek 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden 2 tanesinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor. -TARİHE GEÇEN MAÇ- Lig tarihinde şimdiye kadarki en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı. Ali Sami Yen Stadı'nda, 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde, yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada, tarihsel bir zafere ulaştı. Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı. -ANKARAGÜCÜ'NÜN İLGİNÇ REKORU- Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet, hem de yenilgi alan tek takım olarak da Türk futbol tarihine geçti. Ankaragücü, 1992-1993 sezonunda kendi evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine sahasında bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi. Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 yitirerek, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerine bir yenisini ekledi. Son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad-Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı. Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlisporlu Roberts, aynı zamanda lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetmiş oldu. Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006 tarihinde Sivas'ta yapılan ve Kayserispor'un 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı. -EN FAZLA GOLÜ ATAN FUTBOLCU, 249 GOLLE HAKAN ŞÜKÜR 52 sezonda en fazla gol atan futbolcu Hakan Şükür olarak tarihe geçti. Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde toplam 249 gol atarak, 2007-2008 sezonunda, bu unvanı yıllar sonra Tanju Çolak'ın elinden almayı başardı ve listenin en başına yerleşti. Hakan Şükür'ü 240 golle Tanju Çolak, 219 golle Hami Mandıralı, 217 golle Metin Oktay, 200 golle de Aykut Kocaman izliyor. Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay ve Aykut Kocaman, aynı zamanda lig tarihinde 200 gol barajına ulaşan 5 futbolcu oldu. Ligde 100 gol barajını, geride kalan 52 sezonda yalnızca 30 futbolcu geçebildi. Bu 30 oyuncu arasında sadece, Ümit Karan ile Cenk İşler, Türkiye'de faal futbolculuk -YAŞANAN İLGİNÇ OLAYLAR 53. sezonuna girmeye hazırlanan eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de, geride kalan sezonlarda pek çok ilginç olay yaşandı. Ligde 1979-1980 sezonunda Trabzonspor, 12 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaşırken, 1989-90 sezonunda ise Malatyaspor, aynı sayıda galibiyet almasına karşın ligden düşen 5. takım olmaktan kurtulamadı. -EN ÇEKİŞMELİ SEZON- Lig geçmişinde puantaj olarak en çekişmeli sezon 1980-1981 oldu. Takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın oldu ki, ligi ikinci sırada tamamlayan Adanaspor 34 puan toplarken, düşen Rizespor'un ise 29 puanı vardı. -BEŞİKTAŞ, LİGİ EKSİ AVERAJLA TAMAMLADI- Lig tarihine damgasını vuran ''Üç Büyükler'' içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek büyük takım Beşiktaş olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, 1975-1976 sezonunda ligi 11. sırada tamamlarken, 25 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Böylece eksi 7 gol averajıyla ''Üç Büyükler'' arasında ligi bugüne dek eksi averajla tamamlayan tek takım oldu. Bu arada Fenerbahçe ise 1990-1991 sezonunda ligi 53 gol atıp, 53 gol yiyerek, sıfır (0) averajla kapattı. -FENERBAHÇE AVERAJLA LİGDE KALDI- Lig tarihinin 17 kezle, Galatasaray ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, 1980-1981 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla kurtuldu. Rizespor'un 29 puanla ligden düştüğü sezonda, Fenerbahçe; Altay, Adana Demirspor ve Boluspor ile birlikte aynı puanı toplayarak, gol averajıyla ligde kaldı. -''DÖRT BÜYÜKLER''İ AYNI SEZON YENENLER- Lig tarihinde, ''Dört Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u, aynı sezonda yenebilen sadece 3 ekip bulunuyor. 1987-1988 sezonunda Malatyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1, Beşiktaş'ı 5-3, Fenerbahçe'yi 1-0, deplasmanda da Trabzonspor'u 3-2 yendi. 2001-2002 sezonunda Ankaragücü, kendi evinde Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 2-1, Trabzonspor'u 4-2 yenerken, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti. 2006-2007 sezonunda ise Bursaspor, kendi evindeki maçlarda Trabzonspor'u 2-1, Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray'ı 2-0, deplasmanda da Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. -GALATASARAY AÇIK ARA- Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, 2. sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti. -AVERAJLA GÜLENLER VE ÜZÜLENLER- Ligin geride kalan 52 sezonunda şampiyonlar 3 kez gol averajıyla belli olurken, düşen takımlar da 9 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı. 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986 sezonunda ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi en önde tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. Lig tarihinde ayrıca 9 kez de ligden düşen takımlar gol averajıyla belirlendi. -''DERBİ KRALI'' BEŞİKTAŞ- Beşiktaş, bir sezonda ezeli rakiplerini her iki maçta da yenen tek takım olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı. ''Kara Kartallar'' ayrıca, bu 4 maçta kalesinde hiç gol görmeyerek, ayrı bir rekora imza attı. -''KARAKARTAL''IN KABUS SEZONU- Beşiktaş, 2003-2004 sezonundaki ilginç performans grafiğiyle sevenlerine adeta kabus yaşattı. Sezonun ikinci yarısına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde namağlup lider başlayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki inanılmaz düşüşüyle sezonu şampiyon bitiren ezeli rakibinin tam 14 puan gerisinde, 3. sırada kaldı. 17 maçlık 2. yarıda tam 8 yenilgi birden alan siyah-beyazlılar, böylece lig tarihinde iki devre arasında en büyük düşüşü gerçekleştiren şampiyon adayı takım olarak kayıtlara geçti. -''NÖBETÇİ GOLCÜ'' SEMİH, GOL KRALI OLDU- Süper Lig'in 2007-2008 sezonundaki ''Gol Kralı'' Fenerbahçeli Semih Şentürk, bu unvanı ilginç biçimde eline geçirdi. Sezonu 17 golle tamamlayarak, kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı ''Nöbetçi Golcü''ye çıktı. Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı. -ANONS SKANDALI- Süper Lig'de geride kalan 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda anons skandalı yaşandı. Ligin 34. ve son haftasına en yakın takipçisi Bursaspor'un 1 puan önünde lider giren ve son hafta kendi evinde ağırladığı Trabzonspor'u yenmesi durumunda 18. şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe, dramatik bir sonla sevenlerini adeta kahretti. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Bursaspor'un kendi evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenmesiyle şampiyonluğu, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşan Bursaspor'a kaptırdı. Ancak, Kadıköy'deki maçta son anlar oynanırken, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 2-2 berabere bittiği ve Fenerbahçe'nin bu sonuçla şampiyon olduğu şeklinde statta yapılan dahili anons, tam anlamıyla bir skandala neden oldu. Bu hatalı anons üzerine tribünlerdeki çoğu Fenerbahçeli taraftar gibi, saha içindeki bazı Fenerbahçeli futbolcular da sevinç gösterisinde bulunurken, gerçek kısa süre sonra anlaşıldı ve kısa süreli sevinç, yerini hüzne bıraktı. Skandala yol açan anonsu yapan kulüp görevlisi maçın ertesinde gözaltına alınırken, daha sonra savcılıkça serbest bırakıldı. -ŞENOL GÜNEŞ'İN ''GOL ORUCU''- Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait bulunuyor. Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Güneş, üst üste 12 maç kalesini gole kapattı. Şenol Güneş'in kalesini koruduğu Trabzonspor 4. haftadaki 1-1'lik Fenerbahçe maçının ardından 17. haftadaki 1-1'lik Adana Demirspor maçına kadar gol yemedi. -BEŞİKTAŞ'IN 48 MAÇ BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ- Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu. Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı. ''Kara Kartallar'' tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, muhteşem seriye son vermek zorunda kaldı. -ILIE DATCU, KALEYE DUVAR ÖRDÜ- Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu (İlyas Datça) oldu. Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0.2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı. -BEŞİKTAŞ'TAN MUHTEŞEM SERİ- Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10. ile 22. haftalar arasında üst üste 13 maç kazanırken, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı. -TANJU ÇOLAK'IN REKORLARI- Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı rekorun sahibi bulunuyor. Golcü futbolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle, bir sezonda ligin en fazla gol atan oyuncusu unvanının sahibi. Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle de, bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu. Tanju Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin İstanbul'da Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez fileleri sarsarken, ayrı bir rekora daha imza attı. -LİGDEN DÜŞMEYENLER- Ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen sadece 6 takım bulunuyor. Türk futboluna damga vuran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligden düşmeyen takımlar olarak tarihteki yerini aldı. Ayrıca, ligdeki 6. sezonuna çıkacak olan Sivasspor ile 4. sezonda mücadele edecek İstanbul Büyükşehir Belediyespor da henüz bu acıyı tatmadı. -EN ÇOK KÜME DÜŞEN TAKIMLAR- Lig tarihinde en çok küme düşen takım unvanı Karşıyaka ve Samsunspor'a ait bulunuyor. İzmir'in yeşil-kırmızılı ekibi, 53. sezona girecek lige 16 kez katılırken, tam 6 kez İkinci Lig'e düştü. Samsunspor da 29 kez mücadele ettiği ligden 2005-2006 sezonunda 6. kez düştü. -SEYİRCİ REKORU- Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı maç, 2003-2004 sezonunda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 21 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 2-2 sonuçlanan karşılaşma oldu. Karşılaşmayı 70 bin 125 biletli seyircinin izlediği duyurulurken, eski rekor 62 bin 600 biletli seyirci ile aynı sezon, yine aynı statta oynanan Galatasaray-Diyarbakırspor karşılaşmasında kırılmıştı.