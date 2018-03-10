Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel ilk 11'leri

GÖZTEPE
Beto - Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Rotman, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran, Demba Ba
SAKAT: Hakan, Ömer Şişmanoğlu
CEZALI: Sabri
ANTALYASPOR
Ferhat Kaplan- Djourou, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Yekta, Maicon, Emre Güral, Deniz Kadah, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki, Danilo
CEZALI: Charles, Nazım
BİLET FİYATLARI: VIP tribün 216, numaralı tribün 109, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribün 22 TL
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KAYSERİSPOR
Silviu Lung, Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Badji, Güray, Deniz Türüç, Mendes, Şamil Çinaz, Kravets
SAKAT: Yok
CEZALI: Umut Bulut
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Özgür, İshak, Kage, Murat, Skulason, Osman, Ibanez, Leandrinho
SAKAT: Ferhat, Alexe
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 30,00 TL - 2. Kategori 20,00 TL - 3. Kategori 10,00 TL - 4. Kategori 10,00 TL - Misafir 10,00 TL
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
Volkan- Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Giuliano, Aatıf, Fernandao
SAKAT: Janssen, İsmail
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. kategori 125 TL - 2. kategori 100 TL - 3. kategori 100 TL - 4. kategori 75 TL - 5. kategori 50 TL - Misafir 130 TL
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GALATASARAY
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Feghouli, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Denayer, Eren Derdiyok
CEZALI: Yok
ATİKER KONYASPOR
Serkan-, Skubuc, Eren, Ferhat, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Mehdi, Fofana, Milisovic, Eto\'o, Jahovic
SAKAT: Traore, Filipovic
CEZALI: Ali Turan
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 400,00 TL - 2. Kategori 350,00 TL - 3. Kategori 300,00 TL - 4. Kategori 300,00 TL - 5. Kategori 250,00 TL - 6. Kategori 175,00 TL - 7. Kategori 130,00 TL - 8. Kategori 100,00 TL - 9. Kategori 80,00 TL - 10. Kategori 65,00 TL - 11. Kategori 55,00 TL - Misafir 55,00 TL
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