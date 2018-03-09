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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel ilk 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Saivet, Robinho- Emre, Kone SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Güney kale arkası 5, Maraton 15, kuzey kale arkası 20, misafir tribünü 20, VIP 40 TL KASIMPAŞA Rama

09 Mart 2018 14:22

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Saivet, Robinho- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Güney kale arkası 5, Maraton 15, kuzey kale arkası 20, misafir tribünü 20, VIP 40 TL

KASIMPAŞA
Ramazan, Omeruo, Sadiku, Youssef, Veigneau, Veysel, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Koita, Diagne
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok    

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OSMANLISPOR 
Mehmet Batdal, Tiago, Payam, Regattin, Tortol, Ceyhun, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed Bayır, Karcemarskas
SAKAT: Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic, Luiz Carlos 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 43 TL, Misafir 54 TL

BURSASPOR  
Harun (Muhammed), Barış, Ekong, Titi, Aziz, Shehu, Bostock, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu
SAKAT: Emmanuel Badu, Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım
CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
SAKAT: Pepe, Adriano 
CEZALI: Quaresma
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL

GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Ahmet Oğuz, Alper, Palitsevich, Uğur, Manu, Scekic, Khalili, Jailton, Sessegnon, Skuletic
SAKAT: Ahmet İlhan, Palitsevich* 
CEZALI: Luccas Claro 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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