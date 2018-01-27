Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel ilk 11'leri 

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Sadık, Murat Akça, Cissokho, Chabeke, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Rahman, Dia
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2.Kategori 30 TL, 3.Kategori 15 TL, 4.Kategori 10 TL, 5.Kategori 7,50 TL, Misafir Tribünü 7,50 TL
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Bifouma, Hakan, Ndinga, Mert Hakan, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Rybalka
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho, Olcan, Soner, Seleznyov, Henrique
SAKAT: Kadir
CEZALI: Dany
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 50, Kale Arkası Tribünü20 TL, Misafir Tribünü 30
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ANTALYASPOR
Ferhat Kaplan- Nazim Sangare, Celustka, Diego Angelo, Sakıp Aytaç, Zeki Yıldırım, Danilo, El Kabir, Charles, Emre Güral, Deniz Kadah
SAKAT: William, Yekta, Salih,
CEZALI: Maicon
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Kamil Ahmet, Onazi, Okay, Olcay, Sosa (Yusuf), Abdulkadir, Burak
SAKAT: Mustafa Akbaş, Novak, Castillo
CEZALI: Hubocan
BİLET FİYATLARI: VIP Platinıum B Blok 425 TL, VIP Platinium A-C Blok 400 TL, VIP Gold 300 TL, VIP Silver 250 TL, 1. Kategori 110 TL, 2. Kategori 100 TL, 3. Kategori 80 TL, 4. Kategori 70 TL, 5. Kategori 60 TL, 6. Kategori 40 TL
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FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Josef, Neustadter, İsmail, Mehmet Topla, Alper, Dirar, Aatıf, Valbuena, Fernandao
SAKAT: Janssen, Şener, Neto, Yiğithan, Uygar, Giuliano, Skrtel*
CEZALI: Yok