Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel ilk 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Tzavellas, N\'Sakala, Sackey, Emre Akbaba, Welinton, Taha, Fernandes, Efecan, Cenk Ahmet
SAKAT: Maniatis, Mbilla
CEZALI: Fofana
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası Tribünü 15 TL, Maraton ve Kapalı Tribünü: 30 TL, VIP : 200 TL, Misafir Tribünü: 19,50 TL
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BURSASPOR
Harun- Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Jires Kembo, Grozav, Delarge, Sow
SAKAT: Pablo Martin Batalla, Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Cristobal Jorquera, Ertuğrul Ersoy*
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto- Tanju, Schwechlen, Kosanovic, Traore, Gouffran, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Jahovic
SAKAT: Ghilas, Hakan Çinemre
CEZALI: Kadu
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 216 TL, 2. Kategori 109 TL, 3. Kategori 16,50 TL, Misafir Tribünü 22 TL
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KAYSERİSPOR
Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray Vural, Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Yok
CEZALI: Boldrin
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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici - Selçuk, Ndiaye - Rodrigues, Feghouli, Yasin - Eren (Gomis)
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 400 TL, 2. Kategori 350 TL, 3. Kategori 300 TL, 4. Kategori 300 TL, 5. Kategori 250 TL, 6. Kategori 175 TL
7. Kategori 130 TL, 8. Kategori 100 TL, 9. Kategori 80 TL, 10. Kategori 65 TL, 11. Kategori 55 TL, Misafir Tribünü 55 TL
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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Musa, Mehmet, Umar, Özer, Serdar, Doukara
SAKAT: Ceyhun, Lawal
CEZALI: Yok