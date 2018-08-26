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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, Visca, İrfan, Kerim, Adebayor SAKAT: Alparslan, Clichy, Elia* CEZALI: Arda AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Bilal,

26 Ağustos 2018 15:37

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, Visca, İrfan, Kerim, Adebayor
SAKAT: Alparslan, Clichy, Elia*
CEZALI: Arda

AKHİSARSPOR:
Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Bilal, Güray, Elvis Manu
SAKAT: Dany, Lopes 
CEZALI: Seleznyov

BİLET FİYATLARI: DOĞU ÜST 35,00 TL - BATI ALT-ÜST 30,00 TL - KUZEY    20,00 TL - MİSAFİR 25,00 TL
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GALATASARAY
Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Donk, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Eren Derdiyok
SAKAT: Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci
CEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPOR 
Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N\'Sakala, Maniatis, Efecan Karaca, Augusto, Villafanez, Campos, Bobo
SAKAT: Welinton, Fernandes
CEZALI: Sackey

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 600,00 TL - 2. Kategori 500,00 TL - 3. Kategori 400,00 TL - 4. Kategori 400,00 TL - 5. Kategori 350,00 TL - 6. Kategori 275,00 TL - 7. Kategori 200,00 TL - 8. Kategori 150,00 TL - 9. Kategori 120,00 TL - 10. Kategori 90,00 TL - 11. Kategori 80,00 TL - Misafir    80,00 TL

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