Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

BEŞİKTAŞ
Tolga - Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens(Quaresma), Babel, Larin
SAKAT: Adriano*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 205 TL, 4. Kategori 195 TL, 5. Kategori 165 TL, 6. Kategori 150 TL, 7. Kategori 100 TL, 8. Kategori 90 TL, VIP : 680 TL, 1903 A-E : 680 TL, 1903 B-D : 750 TL, 1903 C : 800 TL
AKHİSASPOR
Fatih - Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut, Sissoko, Manu, Bilal, Barbosa, Seleznyov
SAKAT: Dany
CEZALI: Lukac
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert Günok - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic
SAKAT: Alparslan
CEZALI: Arda, Mossoro
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 100,00 TL, Batı Alt-Üst 85,00 TL, Kuzey 60,00 TL, Misafir 75,00 TL
TRABZONSPOR
Onur - Pereira, Toure, Mustafa, İbanez, Onaz, Kucka, Sosa , Abdulkakir, Yusuf, Rodellaga
SAKAT: Amiri, Kamil Ahmet, Novak, Burak*
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto - Gassama, Wallace, Titi, Traore, Poko, Castro, Alpaslan, Yasin, Halil, Deniz
SAKAT: Kadu, Atakan, Ghilas
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategrori 270,00 TL, 2. Kategori 162,00 TL, 3. Kategori 87,00 TL, 4. Kategori 22,00 TL, Misafir 28,50 TL
YENİ MALATYASPOR
Ertaç - Chebake, Sadık, Rahman, Mina, Murat Yıldırım, Seth, Aleksic, Adem, Dia, Khalid
SAKAT: Azubuike, Eren
CEZALI: Yok
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ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali, Fofana, Jahovic, Yatabare
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 100,00 TL, 2. Kategori 50,00 TL, 3. Kategori 40,00 TL, 4. Kategori 30,00 TL, 5. Kategori 10,00 TL, 6. Kategori 10,00 TL, Misafir 13,00 TL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Hakan - Lokman (Egemen), Leo, Tolga, Hakan, Jasmin, Gilles, Erhan, Emrah, Özer, Lennart
Sakat :Yok
Cezalı: Yok