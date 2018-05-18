Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ
Fabri, Vida, Fatih, Medel, Adriano, Necip, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Love (Larin)
SAKAT: Negredo, Caner, Tolgay, Atiba, Quaresma, Pepe, Gökhan Gönül*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 450 TL, 1903 Tribünü B-D 400 TL, 1903 Tribünü A-E 350 TL, VIP 350 TL, 1. Kategori 195 TL, 2. Kategori 165 TL, 3. Kategori 145 TL, 4. Kategori 125 TL, 5. Kategori 105 TL, 6. Kategori 85 TL, 7. Kategori 50 TL, 8. Kategori 45 TL, Misafir 45 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Auremir, Medjani, Boye, Ziya- Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Emre- Robinho, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Bjrsmyr
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GÖZTEPE
Beto -Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Ngando, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba
SAKAT: Sabri, Kadu, Atakan
CEZALI: Halil, Poko
BİLET FİYATLARI: VIP 216, Numaralı 109, Kuzey Kale Arkası 16.5, Misafir Tribün 22 TL
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Maicon (Serdar Aziz), Denayer, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Gomis
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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FENERBAHÇE
Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Guiliano, Soldado, Fernandao
SAKAT: Yok
CEZALI: Dirar - Skrtel,
BİLET FİYATLARI: 1907 Tribünü 430 TL, Maraton Alt E 297 TL, Fenerium Alt E 324 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F 248 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G 216 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G 130 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I 109 TL, Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü 32,50 TL, Misafir 32,50 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan Şen, Eto\'o
SAKAT: Filipovic
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor
SAKAT: Yok
CEZALI: Arda, Adebayor
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 10 TL, Misafir Tribünü 15 TL
KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku (Ahmed Ildiz), Pavelka, Mensah, İlhan, Eduok (Hasan Bilal), Diagne
SAKAT: Koita
CEZALI: Omeruo,Trezeguet