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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak derbinin muhtemel 11'leri;

GALATASARAY Muslera - Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Ömer Bayram, Donk, Selçuk, Garry Rodrigues, Belhanda, Sinan, Eren SAKAT: Emre Akbaba, Fernando, Nagatomo CEZALI: Mariano BİLET FİYATLARI: 1

01 Kasım 2018 14:54

GALATASARAY
Muslera - Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Ömer Bayram, Donk, Selçuk, Garry Rodrigues, Belhanda, Sinan, Eren
SAKAT: Emre Akbaba, Fernando, Nagatomo
CEZALI: Mariano

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 1000 TL, 2. Kategori 900 TL, 3. ve 4. Kategori 800 TL, 5. Kategori 750 TL, 6. Kategori 600 TL, 7. Kategori 400 TL, 8. Kategori 300 TL, 9. Kategori 250 TL, 10. Kategori 175 TL, 11. Kategori 150 TL, Misafir 150 TL

FENERBAHÇE
Harun-Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Benzia, Soldado
SAKAT: Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan, Tolga Ciğerci
CEZALI: Slimani

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