-SÜPER LİG'DE YABANCI TEKNİK DİREKTÖR İMZASI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda yaşanan şampiyonluklardan 35'inde yabancı teknik direktörlerin, 17'sinde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor. Lig tarihinde geride kalan 52 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası var. Eski Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 şampiyonlukla da Almanlar izledi. Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar 4'er, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi. -ÖZYAZICI VE TERİM- Ligde görev yapan en başarılı Türk teknik direktörler, Ahmet Suat Özyazıcı ile Fatih Terim olarak tarihe geçti. Her iki teknik adam da ligde 4'er şampiyonluk sevinci yaşadı. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk gördü. Fatih Terim ise Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, tarihe geçti. -BIRCH, MILNE VE DAUM- Yabancı teknik direktörler arasında ise 2 İngiliz ile 1 Alman teknik adam, Türk futbol tarihine damgasını vurdu. Galatasaray'ın başında 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz Brian Birch, Beşiktaş'ı 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında mutlu sona ulaştıran İngiliz Gordon Milne ile 1994-1995'de Beşiktaş'ı, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Alman Christoph Daum, 3'er şampiyonlukla, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör unvanlarını aldılar. -MILNE'İN REKORU- Ligde şimdiye dek düzenlenen 52 sezonda 35 şampiyonluğa imza atan toplam 22 yabancı teknik adam içinde Gordon Milne'in ayrı bir yeri bulunuyor. İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda aralıksız 6,5 sezon görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'de bir Birinci Lig takımını en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı. Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı. -MUSTAFA DENİZLİ TARİHE GEÇTİ- Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Mustafa Denizli, lig tarihine de damgasını vuran isim oldu. Denizli, ''3 Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik adam unvanını aldı. 1987-1988 sezonunda Galatasaray, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş ile mutlu sona ulaşan Denizli ayrıca, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik adam oldu. -KALEPEROVIC, STANKOVIC, LUCESCU VE DAUM- 53. sezonuna girmeye hazırlanan ligde şimdiye dek 4 teknik adam, çalıştırdığı 2 ayrı takımın başında da şampiyonluk yaşadı. Eski Yugoslav antrenörlerden Tomislav Kaleperoviç, 1968-1969 sezonunda Galatasaray'ın, 1977-1978 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında teknik adam olarak lig şampiyonluğu yaşadı. Branko Stankoviç ise 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe, 1985-1986 sezonunda da Beşiktaş ile mutlu sona ulaştı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu da 2001-2002'de Galatasaray, 2002-2003'de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Alman teknik adam Christoph Daum, 1994-1995 sezonunda Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğa, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe ile ulaşarak, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. -TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİYLE GELEN ŞAMPİYONLUKLAR- Ligin geride kalan 52 sezonundan sadece 3'ünde, sezon içinde teknik direktörünü değiştiren bir takım şampiyonluğa ulaşabildi. 1975-76 sezonunda Trabzonspor, 2007-2008 sezonunda Galatasaray ve 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş, sezon içinde teknik heyetini değiştirmesine rağmen, mutlu sona ulaşmayı başardı. 1975-1976 sezonuna Şükrü Ersoy ile başlayan Trabzonspor, 13. hafta sonunda yerine Ahmet Suat Özyazıcı'yı getirdi ve sezonu şampiyon olarak bitirdi. 2007-2008 sezonunda Galatasaray, Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp ile sezona başladı. Feldkamp'ın ligin 29. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Nisan'da yapılacak maçtan bir gün önce sürpriz istifasının ardından, Burak Dilmen ve Nezih Ali Boloğlu'ndan oluşan teknik heyetle sarı-kırmızılı takımın sorumluluğunu üstlenen Cevat Güler, sezon sonunda lig şampiyonluğuna ulaşmanın gururunu yaşadı. Ligin son 6 haftasında Cevat Güler önderliğindeki teknik heyet yönetimindeki Galatasaray, aralarında Fenerbahçe'nin bulunduğu bütün maçları kazanarak, şampiyon oldu. 2008-2009 sezonunda ise Beşiktaş, sezona Ertuğrul Sağlam ile başladı. Siyah-beyazlı yönetim 7. hafta öncesinde Sağlam ile yollarını ayırarak göreve Mustafa Denizli'yi getirdi. Beşiktaş, deneyimli teknik direktör Denizli yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, aynı zamanda ilk kez Türk bir teknik adamla bu gururu yaşadı.