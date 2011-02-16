-SÜPER LİG'DE TÜRKLER ZİRVEDE ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışı içindeki Trabzonspor, Fenerbahçe ve Bursaspor'da Türk teknik adamlar zirveye el koydu. Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, eski oyuncusu, deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yoluna devam ediyor. Bordo-mavililer ikinci yarıya iyi başlamamalarına karşın, ilk galibiyetini bu hafta deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenerek elde etti. Trabzonspor, ligin ilk yarısını hemen ardındaki Bursapor'un 5, 3. sıradaki Fenerbahçe'nin de 9 puan önünde bitirmişti. Bordo-mavililer, ikinci devrenin başlamasıyla birlikte sahasındaki maçlarda Ankaragücü ve Medical Park Antalyaspor ile berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise deplasmanda yenilmekten kurtulamadı. Ligde şu anda averajla 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise 9 puan farkı kapatarak, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Trabzonspor ile puan farkını 2'ye düşürmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu da olan Kocaman ilk yarıdaki maçlar sonunda büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Bordo-mavililerin 47 puanla lider olduğu sıralamada sarı-lacivertliler ise 45 puan ve averajla rakibini izliyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Bursaspor ve Trabzonspor'un da puan kayıplarıyla rakiplerini yakalayan sarı-lacivertliler 2. sıraya yükseldi. Ligde geçen sezon son haftada Fenerbahçe'den şampiyonluğu alan Bursaspor ise deplasmanda puan bırakmaya devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde şampiyonluk yarışını sürdüren yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda Konyaspor ve Eskişehirspor deplasmanlarında berabere kalarak, 4 puan bıraktı. Bursaspor, sahasındaki Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırdı. Takımlarında daha önce uzun yıllar futbolcu olarak görev yapan Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın zirve inadı sürdürüyor. Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ertuğrul Sağlam ise geçen sezon yakaladığı başarıyı bu yıl da sürdürmek istiyor.