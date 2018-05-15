Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

İSTANBUL,(DHA)
Spor Toto Süper Lig\'de 34\'üncü ve son haftanın programı belli oldu.
Göztepe - Galatasaray, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor ve Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00\'da oynanacak.
Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00\'de oynanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun açıkladığı son hafta programı şu şekilde:
18 Mayıs Cuma - 18.00
Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor
19 Mayıs Cumartesi - 19.00
Göztepe - Galatasaray
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor