Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 34\'üncü ve son haftanın programı belli oldu.

Göztepe - Galatasaray, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor ve Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00\'da oynanacak.

Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00\'de oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun açıkladığı son hafta programı şu şekilde:

18 Mayıs Cuma - 18.00

Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor

Trabzonspor - Kardemir Karabükspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor

19 Mayıs Cumartesi - 19.00

Göztepe - Galatasaray

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor