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Spor

Süper Lig'de son 5 haftanın lideri Göztepe

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  Spor Toto Süper Lig'de zorlu Beşiktaş engelini 2-0'lık skorla aşan Göztepe, son 5 haftaya damga vurdu

23 Ekim 2018 14:52

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 
Spor Toto Süper Lig\'de zorlu Beşiktaş engelini 2-0\'lık skorla aşan Göztepe, son 5 haftaya damga vurdu. 
Sezona istediği gibi başlayamayan ve 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçından sonra toparlanan sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşma baz alındığında en iyi performansı gösteren ekip oldu. Bu periyotta Kayserispor ve Beşiktaş\'ı 2-0, Trabzonspor\'u 2-1, Atiker Konyaspor\'u da 3-2 mağlup eden İzmir temsilcisi, sadece Kasımpaşa deplasmanından 3-1\'lik yenilgiyle ayrıldı. Hanesine 12 puan yazdıran Göztepe, son 5 haftanın lideri konumuna geldi. Bu periyotta Göztepe\'den sonra en iyi performansı Galatasaray gösterdi. Galatasaray, son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı. 
Müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe, 5 maçta rakip filelere 10 gol bırakıp, kalesinde ise 6 gol gördü. Geride kalan 9 haftada 15 puan toplayıp averajla 6\'ncı sıraya yükselen Göztepe\'de Avrupa sesleri de yükselmeye başladı. Teknik ekip ve yönetimden bu konuda net açıklamalar gelmese de taraftarlar takımlarının bu sezon ilk 5 içinde yer alacağına inandıklarını ifade etti. Ligin ilk haftalarında zorlu bir takvimi geride bırakan sarı-kırmızılılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarında sadece 1 kez kayıp yaşadı. Artık daha kolay bir fikstüre kavuşan Göztepe, kalan 8 haftada bir tek zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir\'le oynayacak. İzmir ekibi bu hafta son sıradaki Akhisarspor\'a konuk olacak.  

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