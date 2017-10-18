Süper Lig'de son 19 sezonun en golcü Bursaspor'u

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- SÜPER Lig\'de geride kalan ilk 8 haftada 16 kez rakip fileleri havalandıran Bursaspor, böylelikle Süper Lig\'de mücadele ettiği son 19 sezon içerisindeki en golcü ilk 8 haftasını geride bıraktı.

Süper Lig\'de ilk 8 hafta geride kalırken, özellikle bu sezon atılan gollerin fazlalığı dikkat çekti. Şu ana dek oynanan 72 lig karşılaşmasının hiçbiri 0-0 bitmezken, bu mücadelelerde en az 1 gol kaydedildi. Bu durumun Bursaspor\'a da yansıdığı görülüyor. Zira, bu sezon ligde 16 kez rakip fileleri havalandıran yeşil beyazlı ekip, böylelikle Süper Lig\'de boy gösterdiği son 19 sezon içerisindeki en fazla gol attığı ilk 8 haftayı geride bıraktı.

EN SON 1995-96 SEZONUNDAYDI

Bu süreç zarfında, bugünkü golcü kimliğine daha önce 2009-10 sezonunda yaklaşan Bursaspor, o dönemki ilk 8 haftayı 15 golle geçerken sezon sonunda da ligde ipi göğüslemişti. Yeşil beyazlı ekip, son olarak 1995-96 sezonunda ligin bu bölümünü 21 gol atarak geçerek, dikkatleri o dönem üzerine çekmişti. Buna karşın Bursaspor, bu sezon ligde en fazla gol atan takımlar arasında 5\'inci sırayı Aytemiz Alanyaspor ile paylaşıyor. Yeşil beyazlı ekip, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında bir alt ligde mücadele etmişti.

SAVUNMADAN ÖNEMLİ KATKI

Bursaspor\'un Süper Lig\'de attığı söz konusu 16 golde ise savunma ve orta saha oyuncuları ön plana çıktı. Savunmanın tandemini oluşturan William Ekong 2 kez rakip ağları havalandırırken, bir diğer isim Titi\'nin de 1 asisti bulunuyor. Osmanlıspor karşısında gol bulan bir diğer savunmacı Aziz Behich ise, daha önce yeşil beyazlı forma ile son golünü 6 Şubat 2016 tarihinde Bursa\'da oynanan lig maçında Medipol Başakşehir\'e karşı kaydetmişti.

AGU YILLAR SONRA ATTI

Savunmanın yanı sıra yeşil beyazlı ekibin gollerinde orta sahanın da önemli bir payı var. Merkezde görev alan Emmanuel Badu ve Mikel Agu birer kez gol attı. Özellikle Agu, kariyerinde 3\'üncü kez gol sevinci yaşarken, o dönem Porto\'nun B Takımı\'nda 28 Ocak 2014\'te kaydetmişti. Kanatlarda da özellikle Delarge 4, Jires Kembo ise 1 gol attı. Batalla\'nın da 3 golüne karşılık yeşil beyazlı ekipte santrafor mevkisinden tek gol sevinci yaşayan isim Bogdan Stancu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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