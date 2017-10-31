Süper Lig'de son 10 yılın en 'kırmızı' sezonu

Süper Lig'in 2017-18 sezonu, ilk 10 haftası itibarıyla 35 kırmızı kart ile son 10 yılın en çok kırmızı kart gösterilen sezonu oldu.

Goal'de yer alan habere göre özellikle derbi maçlarında çok sayıda kırmızı kartın çıktığı Süper Lig, bu şekilde giderse sezon sonunda da bir rekora imza atabilir. Öyle ki, ilk 10 hafta itibarıyla oynanan maçlarda hakemler tam 35 defa kırmızı kartına başvurdular. Bu aynı zamanda son 10 sezonun en yüksek kırmızı kart ortalaması.

Bu haftaya kadar 32 kartın gösterildiği 2008-09 sezonu, ilk 10 hafta itibarıyla son 10 yılın en çok kırmızı kartın çıktığı sezonuydu. Süper Lig'in son 10 sezonunda ilk 10 haftada çıkan kırmızı kartların sayısı ise şöyle.