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Spor

Süper Lig'de seri sonu!

Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken liderlik yarışı veren takımlar ağır yara aldı

24 Aralık 2017 20:08

Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig\'de ilk yarının son haftasına girilirken liderlik yarışı veren takımlar ağır yara aldı. 
Dün Beşiktaş mağlup olurken, Fenerbahçe ise berabere kaldı. Bugün gündüz oynanan maçlarda da Kayserispor mağlup oldu, Trabzonspor ise berabere kaldı.
Süper Lig\'in 17\'nci haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor ve Trabzonspor puan kaybetti. 
Bu dört takım, kaybettikleri puanların yanı sıra, galibiyet ve yenilmezlik serilerini de yitirdi.
GALİBİYET VE YENİLMEZLİK SERİLERİ SONA ERDİ
Dokuz maçtır kaybetmeyen ve son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet çıkartan Fenerbahçe, dün Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle döndü. Bu skorla, sarı-lacivertli takımın 5 maçlık galibiyet serisi, Konya\'da son bulmuş oldu. 
Beşiktaş\'ın yenilmezlik serisi ise Sivas\'ta son buldu. Dün Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlı takım, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak 8 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. 
Bugün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u ağırlayan Kayserispor da mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak 8 maçlık yenilmezlik serisini yitirmiş oldu. 
Yine bugün Kardemir Karabükspor deplasmanına çıkan Trabzonspor ise 5 maçlık galibiyet serisine, sahadan 1-1\'lik beraberlikle ayrılarak ara vermiş oldu.

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