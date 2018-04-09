Süper Lig\'de şampiyonluk yarışına yabancı futbolcu ayarı

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in sonu yaklaşırken şampiyonluk adayı takımların gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor.

Ligde 26 gol bularak gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis, Galatasaray\'ın ve ligin en skorer oyuncusu durumunda. Medipol Başakşehir\'in hücum hattındaki en etkili silahı ise 12 golle Adebayor.

Brezilyalı futbolcu Talisca da son şampiyon Beşiktaş\'ı 12 golle zirveye ortak yaparken, Fenerbahçe\'nin gol yükünü ise yine Brezilyalı oyuncu Giuliano 13 golle sırtlıyor.

GALATASARAY\'IN KRALI GOMIS

Çıktığı 26 karşılaşmada 26 gol atma başarısı gösteren ve ligin en çok gol atan ismi olan Bafetimbi Gomis\'in performansı Galatasaray\'ı şampiyonluk adayı yapan isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılı ekipte ayrıca Sofiane Feghouli, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues\'in 6\'şar golü bulunuyor. Galatasaray\'da Maicon 5, Eren Derdiyok 3, Yasin Öztekin, Belhanda, ve Sinan Gümüş ise 2\'şer kez gol sevinci yaşadı. Serdar Aziz, Fernando, Mariano ve sezon arasında Stoke City\'e transfer olan Ndiaye ise 1\'er kez rakip ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ\'IN TEK YERLİSİ CENK TOSUN

Beşiktaş\'ın da şampiyonluk yarışında gol yükünü yabancı futbolcuları çekiyor. Siyah-beyazlıların en çok gol atan ismi ise 27 karşılaşmada 12 gol kaydeden Anderson Talisca. Siyah beyazlı ekipte Babel\'in 10, Negredo\'nun 5, Tosic\'in 4, Quaresma\'nın 3, Pepe, Love ve Atiba\'nın 2\'şer, Adriano, Lens, Medel, Vida ve Larin\'in ise 1\'er golü bulunuyor. Sezonun devre arasında Premier Lig\'e transfer olan Cenk Tosun, ligin ilk yarısında 16 kez giydiği Beşiktaş formasıyla 8 gol atma başarısı gösterdi ve bu sezon Beşiktaş\'ın gol atan tek yerli ismi oldu.

EN GOLCÜ ORTA SAHA GIULIANO

Son 4 haftada 9 atan ve kalesinde hiç gol görmeyen Fenerbahçe\'de bu sezon atılan 54 golün sadece 10 tanesi yerli isimlerden geldi. Brezilyalı Giuliano 13 golle takımın en golcü ismi konumda. Soldado\'nun ise 6 golü bulunurken, Valbuena ve Fernandao ise 5\'er kez takımına gol sevinci yaşattı. Sarı lacivertli takımda Skrtel, Dirar, Alper, Neustadter, Ozan Tufan\'ın da 3 golü bulunuyor. Mehmet Topal, Josef, Aatif ve Janssen ise 2\'şer kez rakip ağları sarstı. Hasan ve Şener de 1\'er gol kaydetti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR\'DE DE YABANCILAR ZİRVEDE

Süper Lig\'in son iki sezondur şampiyonluk yarışından kopmayan ekibi Medipol Başakşehir\'de Adebayor 12 golle takımın en golcüsü olurken, Visca da 14 asistle ligin asist kralı durumunda. Epureanu, takımın savunmasında yer almasına rağmen Visca ile birlikte takımın 5 golle en golcü isimlerinden. Mevlüt Erdinç ve Elia da şampiyonluk yolunda takımlarına attıkları 4 gol ile yardım ediyor. Emre, Mossoro, Kerim Frei ve Attamah ise 3\'er golle takımlarına katkı verdi. Ayrıca İtalyan Napoleoni\'nin 2, Arda, Gökhan, Mahmut, İrfan ve Bajic\'in ise 1\'er golü bulunuyor.

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