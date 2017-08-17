Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi; Fenerbahçe büyük düşüş gösterdi

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'in 2017-18 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. 13 Temmuz'da yayınlanan bültende 2.10 oranla şampiyonluğun en büyük adayı gösterilen Beşiktaş, güncellenen rakamlarla 1.85 ile zirvedeki yerini perçinledi. Bir önceki bültende 3.00 oran ile 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe, 5.25 oranıyla Başakşehir'in ardından 4'üncü favori olarak gösterildi.

Galatasaray yükselişte

Kadrosunu Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano, Fernando ve Ndiaye gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, 4.30 oranla Beşiktaş'ın ardındaki ilk takım oldu. Sarı-kırmızılıların bir önceki oranı 4.50 olarak belirlenmişti.

Başakşehir 3'üncü sırada

Geçen sezonu Beşiktaş'ın ardında 2'nci sırada tamamlayan Başakşehir, şampiyonluk yarışında 4.75 oranla Galatasaray'ın ardında 3'üncü sırada gösterildi. Kadrosuna Clichy, Elia, Gökhan İnler, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç gibi takviyeler yapan turuncu-lacivertliler, bir önceki bültende Galatasaray'ın bulunduğu 3'üncü sıraya yerleşti.

Fenerbahçe büyük düşüşte

İddaa Risk Yönetimi tarafından 13 Temmuz'da yayınlanan bültende 3.00 oranla 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe, oynanan maçların ve transferlerin ardından 5.25 oranla Başakşehir'in ardından 4'üncü favori olarak yerini aldı.

Trabzonspor 5'inci sırada

1967'de kurulan ve bu sene 50. yılını kutlayan; Burak Yılmaz ve Juraj Kucka transferleriyle dünya çapında adından söz ettirmeyi başaran Trabzonspor, 22.00 oran ile 5'inci sırada yer aldı.

İddaa Risk Yönetimi tarafından yayınlanan bu oranlar; takımların ligde aldıkları sonuçlar, oyuncuların performansları, sakatlıklar gibi etmenlere bağlı olarak değişim göstermektedir.