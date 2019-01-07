Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig’de devre arasına girilirken ilk 17 haftadaki puan durumunu baz alan iddia risk yönetimi şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

İlk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir 1.65’lik oranla favori gösterilirken ikinci sırada 3.80’lik oranla Galatasaray yer aldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe’nin oranı ise 200 olarak açıklandı. Ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor ve aynı puandaki Kasımpaşa 25 orana sahip olurken hemen arkalarındaki Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğuna 40 oran verildi. 6.sıradaki Antalyaspor ise 60 orana sahip oldu.

İşte zirve yarışındaki takımların güncel şampiyonluk oranları:

Başakşehir: 1.65

Galatasaray: 3.80

Beşiktaş: 5.50

Trabzonspor: 25.00

Kasımpaşaspor : 25.00

Yeni Malatyaspor: 40.00

Antalyaspor: 60.00

Fenerbahçe: 200.00