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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş yine favori olarak gösterildi

13 Temmuz 2017 18:07

Türkiye Süper Lig 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu için bahis oranları yayınlandı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon için de favori olarak gösterildi.

İddaa Risk yönetimi tarafından açıklanan oranlara göre, geçen sezon şampiyon olarak 3'üncü yıldızı formasına takan Beşiktaş, 2.10 oranla şampiyonluk yarışında favori olarak gösterildi. Geçen sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan ve bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe, 3.00 oranıyla şampiyonluğun 2'nci adayı oldu. MaiconBelhanda ve Gomis transferleriyle lig yarışına tekrar dahil olmayı hedefleyen Galatasaray'a da 4.50 oran verilmesi kararlaştırıldı.

İddaa Risk Yönetimi tarafından 13 Temmuz itibarıyla yayınlanan bu oranlar; transferler, teknik direktör değişiklikleri, maçlardan alınan sonuçlar gibi etkenlere göre değişim gösterebilir.

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