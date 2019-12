-Süper Lig'de Play Off dönemi İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig'de play-off sisteminin bu sezondan itibaren başlayacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından kulüpler adına açıklamada bulunan Yıldırım Demirören, toplantıda play-off statüsüyle ilgili fazla bir şey görüşmediklerini kaydederek, ''Zaten federasyonun almış olduğu bir karardı ve kulüpler tarafından kabul edildi. Kulüpler olarak bu uygulamanın bu sezon deneme olarak yapılmasını rica ettik. Eğer aksilik olursa, önümüzdeki sezondan itibaren kalkmasını rica ettik. Yeni statü bu sene başlayacak'' diye konuştu. Toplantıda birkaç kulübün play-off sistemiyle ilgili olumsuz görüşlerinin olduğunu belirten Demirören, ''Olumsuz tarafları yaşanacaktır ama futbol ailesinin tek amacı vardır; yere düşmüş futbolumuzu ayağa kaldırmak. Bu her futbolseverin birinci vazifesidir. Maç fazlalığı, derbi maçların fazla oynanması, bu canlılığı tekrar geri getirecektir. Kişiler geçicidir, kulüpler kalıcıdır, herkesin decoder alarak kulüplerine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. Demirören, tartışılması gerekenin mantıktan daha çok, yere düşmüş futbolu ayağa kaldırmak ve futbola heyecan getirmek olduğunu vurgulayarak, ''Bütün kulüplerin ortak görüşü, play-off sistemi bu canlılıkta önemli bir adım sağlayacaktır. Tüm kulüp taraftarlarının formasını, decoderini alarak hem yayıncı kuruluşa hem de kulüplerine destek olması gerekiyor'' dedi. Sisteme getirilen eleştirilerle ilgili bir soruya Demirören, ''3 puan sistemi önce İngiltere ve İsveç'te vardı. Sonra kademe kademe diğer ülkelerde oldu. Denemekten zarar gelmez. Artıları olacaktır, muhakkak eksisi de olacaktır. Bunu sezon sonunda göreceğiz. Federasyon ve kulüplerin hepsi bu sistemi kabul etmiştir'' şeklinde konuştu. Demirören, Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili çekincelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, sarı-kırmızılı kulübün play-off ile ilgili eksi yönleri anlatan ifadeleri olduğunu kaydetti. -Digitürk'ün sözleşmesi 3 yıl uzatılıyor- Yıldırım Demirören, futbolda son dönemde yaşanan sürecin hem kulüpleri hem de yayıncı kuruluşu ekonomik olarak etkilediğini kaydederek, toplantıda Digitürk'ün teklifleri olduğunu ve bu konuları da görüştüklerini anlattı. Kulüpler olarak ekonomik yapılarının kuvvetlenmesi için görüşmeler yaptıklarını anlatan Demirören, ''Digitürk'ün mukavelesinin, Rekabet Kurumu tarafından kabul edilmek kaydıyla prensip olarak 3 sene uzatılması için kulüpler olarak hep beraber imza attık. İnşallah Rekabet Kurumu tarafından kabul edilir. Hukuki açıdan da ekonomik açıdan da kulüplerin lehine olarak sonuçlanır'' ifadelerini kullandı. -Koç ve Özdemir geç çıktı- Toplantı sonrası kulüp temsilcileri federasyon binasından ayrılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç'un diğer kulüp temsilcilerinden yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkmaları dikkat çekti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray ve Trabzonspor'a yönelik eleştirilerinin ve daha sonra kendisine yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine, ''Bu zorlu dönemde kulüplerin birlik içinde hareket etmesi gerekir. Ben Kulüpler Birliği'nin kurucularındanım. Orada bazı yanlış anlaşılmalar da oldu. Biz kulüpler olarak her zaman federasyon başkanlarımıza destek olduk'' ifadesini kullandı. Bu arada, toplantı sonrasında bir kişinin elinde oynanamayan Süper Kupa finali için hazırlanan TFF Süper Kupası ve bir poşette madalyalarla birlikte çıkması basın mensuplarını hareketlendirdi. Kupanın nereye götürüldüğüyle ilgili bilgi verilmezken, görevli bir araca binerek bina önünden ayrıldı. Toplantıya Galatasaray'ın başkan yardımcısı, Fenerbahçe'nin başkanvekili ve asbaşkan düzeyinde, diğer kulüplerin ise başkan düzeyinde katıldıkları açıklandı.