Süper Lig'de Play-Off devrimi

T24 - TFF'nin üzerinde çalıştığı projeye göre, ligde normal sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar, şampiyonu belirlemek için play-off oynayacak. Son 4 sıradakiler ise, küme düşecek 3 ekibin belirleneceği play-out maçları yapacak.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in statüsünde devrim niteliğinde bir değişiklik yapmak için harekete geçti.



Her yıl lige 400 milyon dolar civarında maddi kaynak sağlayan yayıncı kuruluş Digitürk’ün, “Döviz kurunun aşırı değerlenmesi ve Süper Lig markasının şike iddiaları yüzünden lekelenmesi bizi zor duruma düşürdü. Eğer statü değişmezse bu meblağları karşılayamayız” talebini göz önüne alan TFF, çok önemli bir projeyi gündeme getirdi. Bir süredir gizlice üzerinde çalışma yapılan proje, dün akşam Çırağan Sarayı’nda Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerine verilen iftar yemeğinde anlatıldı.



Hürriyet'in haberine göre, projenin ana hatları şöyle:



Spor Toto Süper Lig’e play-off ve play-out sistemi getirilecek. Buna göre; ligde normal sezonu ilk 4’te bitiren takımlar play-off, son 4 sırada tamamlayanlar ise play-out maçları oynayacak.



Ligin şampiyonu, play-off sonunda yapılacak puan cetveli sonucu belirlenecek. Böylelikle ligi 4. sırada tamamlayan takım bile şampiyon olabilecek.



Küme düşecek 3 takım ise, son 4 sıradaki takımların kendi aralarında oynayacağı play-out karşılaşmaları sonucunda ortaya çıkacak.



Dün akşam ön tanıtımı yapılan proje önümüzdeki günlerde daha da geliştirilerek, TFF Yönetim Kurulu’nun ve Süper Lig kulüplerinin onayına sunulacak. Bütün taraflar onayladığı taktirde Spor Toto Süper Lig mümkün olan en kısa sürede play-off ve play-out sistemiyle oynanacak.



Eğer bu statü kabul edilirse, ligin heyecanı daha da yükselecek ve dolayısıyla yayıncı kuruluş daha fazla decoder satma imkanına kavuşacak. Ayrıca, play-off ve play-out oynayan takımlar daha fazla para kazanacak.



