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Spor

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların muhtemel kadroları

TRABZONSPOR Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Burak, N’Doye SAKAT: Sosa, Uğur CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL,

03 Aralık 2017 14:41

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Burak, N’Doye
SAKAT: Sosa, Uğur
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok ​ ​ 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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ANTALYASPOR
Ferhat- Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Samir Nasri, Deniz Kadah, Samuel Eto\'o
SAKAT: Salih, Zeki, Sandro, Danilo, Djourou
CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Cenk Ahmet, Welinton, Fofana, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Lungu
SAKAT: Vagner Love, Junior Fernandes, M\'Billa, Maniatis
CEZALI: Tzavellas, Gassama
BİLET FİYATLARI:
1. Kategori 200 TL
2. Kategori 30 TL
3. Kategori 15 TL
Misafir 19,50 TL

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KAYSERİSPOR
Muammer- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Badji, Şamil, Boldrin, Deniz, Mendes, Umut
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok   

 

 

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