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Spor

Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel ilk 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR  Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP 40 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Maraton 15 TL, Osman Seçilmiş Kale Arkası Tribünü 5 TL, M

20 Ocak 2018 14:21

DEMİR GRUP SİVASSPOR 
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 40 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20 TL, Maraton 15 TL, Osman Seçilmiş Kale Arkası Tribünü 5 TL, Misafir TribünÜ 20 TL 
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Caner, Orhan (Dany), Kadir, Sissoko, Aykut, Olcan, Soner, Seleznyov, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Mustafa Yumlu
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ATİKER KONYASPOR
Serkan-, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Moke, Ömer Ali, Fofana, Ali Çamdalı, Milosevic, Yatabare
SAKAT: Traore, Jhonson          
CEZALI: Mehdi Bourabia
BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 35 TL,  Medaş Batı Üst Tribünü 30 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü 30 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 25 TL, Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü 20 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 20 TL, Misafir 26 TL
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TRABZONSPOR  
Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, N\'Doye, Burak
SAKAT: Mustafa Akbaş, Castillo
CEZALI: Yok
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BURSASPOR 
Harun- Ertuğrul (Faty), Titi, Ekong, Agu, Badu, Barış, Aziz, Jires, Batalla, Sow (Stancu)
SAKAT: Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Kofi Atta
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 200 TL, 2. Kategori 100 TL, 3. Kategori 50 TL, 4. Kategori 40 TL, 5. Kategori 20 TL, 6. Kategori 20 TL, Misafir 26 TL
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
Volkan-  Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
SAKAT: Elia
CEZALI: Kerim Frei
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ANTALYASPOR
Ferhat, Diego, Celutska, Chico, Sakıb, Yekta, Charles, Danilo, Deniz Kadah, El Kabir, Emre Güral
SAKAT: Eto\'o, Vainqueur William, Salih Dursun, Johan Djourou
CEZALI: Maicon
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 250 TL, 2. Kategori 100 TL, 3. Kategori 75 TL, 4. Kategori 45 TL, 5. Kategori 45 TL, Misafir 50 TL
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BEŞİKTAŞ
Fabricio-Gökhan Gönül, Vida, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo 
SAKAT: Atınç, Gökhan Töre, Tosic*, Pepe*
CEZALI: Yok
 

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