Süper Lig'de namağlup takım kalmadı

- Kasımpaşa hem liderliği, hem de namağlup unvanını TT Stadı\'nda bıraktı

- Sağlam\'ın öğrencileri, İzmir deplasmanından namağlup çıkamadı

- Atiker Konyaspor ilk mağlubiyetine engel olamadı

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Atiker Konyaspor\'un Fenerbahçe\'ye 1-0 yenilmesiyle ligde bu sezon namağlup olan takım kalmadı. Süper Lig\'in 5\'inci haftasında evinde Fenerbahçe\'ye Eljif Elmas\'ın golüyle mağlup olan Atiker Konyaspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini alarak \'Süper Lig\'de bu sezon tek namağlup olan takım\' unvanını elinde tutamadı.

KASIMPAŞA HEM LİDERLİĞİ, HEM DE NAMAĞLUP UNVANINI TT STADI\'NDA BIRAKTI

Ligin 5\'inci haftasına namağlup olarak giren Kasımpaşa, Kayserispor ve Atiker Konyaspor, bu unvanlarını bu hafta oynadıkları mücadeleler ile kaybettiler. Sezona fırtına gibi başlayan ve 4\'te 4 ile 5\'inci haftaya lider giren Kasımpaşa, Galatasaray\'a deplasmanda 4-1\'lik mağlup olarak hem liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı, hem de ilk mağlubiyetini tattı.

SAĞLAM\'IN ÖĞRENCİLERİ, İZMİR DEPLASMANINDAN NAMAĞLUP ÇIKAMADI

Sezona ilk 4 haftada aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile başlayan, deplasmanda Fenerbahçe\'yi mağlup etme başarısı gösteren Ertuğrul Sağlam\'ın takımı Kayserispor da 5\'inci haftada namağlup unvanını kaybeden bir diğer takım oldu. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Göztepe\'ye 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

ATİKER KONYASPOR İLK MAĞLUBİYETİNE ENGEL OLAMADI

Kasımpaşa ve Kayserispor\'un ilk mağlubiyetlerini almasının ardından bugün Fenerbahçe mücadelesine tek namağlup takım olarak çıkan Atiker Konyaspor\'un serisi de sarı lacivertli takıma karşı son buldu. Rıza Çalımbay\'ın öğrencileri kendi sahasında Fenerbahçe\'ye tek golle mağlup olmaktan kurtulamazken, bu sonuçla namağlup unvanını da kaybetmiş oldu. Konyaspor\'un da mağlup olmasıyla birlikte, bu sezon Süper Lig\'de namağlup olan takım kalmadı.