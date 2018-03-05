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Spor

Süper Lig'de misafirlerin günü!

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta, yarın oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi dışında tamamlanırken, bugün oynanan maçlar sonucunda ilginç bir tablo gözler önüne serildi

05 Mart 2018 01:31

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 24\'üncü hafta, yarın oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi dışında tamamlanırken, bugün oynanan maçlar sonucunda ilginç bir tablo gözler önüne serildi.
Bugün oynanan 4 maçın hepsinde gülen taraf deplasman ekipleri olurken, ev sahibi takımlar taraftarlarını mutlu edemedi.
Günün ilk maçında Gençlerbirliği kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor\'a 1-0 mağlup olurken, ikinci maçta Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor\'a 1-0 yenildi. Günün son iki maçında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor\'a 4-1 ve Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 3-2 yenilerek haftayı mağlubiyetle kapatan takımlar kervanına katıldılar.

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