Süper Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu

Trabzonspor, Adanaspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Adanaspor, bu sezon küme düşen ilk takım oldu.

Spor Toto Süper Lig 31’inci hafta mücadelesinde, Adanaspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın 20’nci dakikasında Yusuf Yazıcı’nın kaydettiği golle, Trabzonspor öne geçti.

31’inci dakikada ağları havalandıran Renan Foguinhoi skora denge getirdi: 1-1

Gueye Magaye’nin, 81’inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle, Adanaspor 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 49’a, Adanaspor ise 24’e yükseltti. Ligin son sırasında yer alan Adanaspor’un ligde düşmesi de kesinleşti.