Süper Lig'de kritik hafta

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla yaşanacak. Lig de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi de sürüyor.
Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor deplasmanında avantajını sürdürmek isterken zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe de zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak iddiasını son 4 haftaya taşıma amacında.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:
Bugün
20.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Yarın:
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)
16.00 Medipol Başakşehir-Medicana Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
24 Nisan Pazar
13.30 Torku Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediyesi)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)
16.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)
25 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Kamil Ocak)