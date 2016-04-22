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Spor

Süper Lig'de kritik hafta

Lig de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi de sürüyor

22 Nisan 2016 15:08

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla yaşanacak. Lig de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi de sürüyor.

Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor deplasmanında avantajını sürdürmek isterken zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe de zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak iddiasını son 4 haftaya taşıma amacında.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:

Bugün

20.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın: 


13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Medipol Başakşehir-Medicana Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

 

24 Nisan Pazar


13.30 Torku Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediyesi)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)

16.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

25 Nisan Pazartesi


20.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Kamil Ocak)

 

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