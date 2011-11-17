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Spor

Süper Lig'de kış topu!

Spor Toto Süper Lig'in kış topu ''Nike Seitiro Hi-Vis'', hafta sonu oynanacak maçlarla kullanılmaya başlanacak.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in kış topu ''Nike Seitiro Hi-Vis'', hafta sonu oynanacak maçlarla kullanılmaya başlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Nike Seitiro Hi-Vis topta, ''Hızlı Karar ve Reaksiyon'' anlamına gelen Nike RaDaR teknolojisi kullanıldı. Laboratuvarda ve sahada test edilmiş görüş performansı standardı olan Nike RaDaR teknolojisi, oyuncuların topu daha iyi görmesini sağlarken, saniyelik gol ve pas fırsatlarını daha iyi kullanmasına imkan veriyor. 


Yeni top, şartlar ideal olmadığında da sahada göze çarpması için tasarlandı. Görünürlüğü yüksek sarı ve mor renk kombinasyonuna, ekstra floresan özellikler ve parlaklık artırıcılar eklenerek ışığın yetersiz olduğu şartlarda bile eski nesillerine kıyasla daha kolay görülebilir hale geldi.


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