Süper Lig'de kış topu!

T24

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Nike Seitiro Hi-Vis topta, ''Hızlı Karar veReaksiyon'' anlamına gelen Nike RaDaR teknolojisi kullanıldı. Laboratuvarda ve sahada test edilmiş görüş performansı standardı olan Nike RaDaR teknolojisi, oyuncuların topu daha iyi görmesini sağlarken, saniyelik gol ve pas fırsatlarını daha iyi kullanmasına imkan veriyor.Yeni top, şartlar ideal olmadığında da sahada göze çarpması için tasarlandı. Görünürlüğü yüksek sarı ve mor renk kombinasyonuna, ekstra floresan özellikler ve parlaklık artırıcılar eklenerek ışığın yetersiz olduğu şartlarda bile eski nesillerine kıyasla daha kolay görülebilir hale geldi.