Süper Lig'de Kayserispor rüzgârı sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasının açılış maçında Kayserispor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak galibiyet serisini 3’e çıkardı.

Sergen Yalçın'dan önce küme düşme hattına demir atan Kayserispor, yeni hocasıyla adeta kabuk değiştirdi. Yapılan 10 transfer de sarı-kırmızılıları şahlandırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor, 22 puan ve maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 28 puanda kalarak maç fazlasıyla 8. sırada kaldı.

İkinci yarı golle başladı

Maçın 19. dakikasında Bursaspor’da Deniz Yılmaz yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayserispor eksik rakibi karşısında ilk yarıda skoru değiştiremedi.

Maçın 49. dakikasında Kayserispor, Welliton ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Hakan Aslantaş’ın kavisli ortasına iyi yükselen Welliton’un kafa vuruşu üst direkte patladı! Dönen topu iyi takip eden Umut Bulut’un pasında Brezilyalı futbolcu sol ayağıyla sert şut çekerek topu filelere gönderdi.

10 kişi kalan Bursaspor ise beraberlik golü arasa da etkili olamadı. Kayserispor’un baskı futbolcu 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Deniz’in kullandığı serbest vuruşta üst direkten dönen topu boş kaleye yollayan Rotman, skoru 2-0 yapan golü attı.