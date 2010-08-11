-SÜPER LİG'DE İSİM HAKKI TANITIM TOPLANTISI YARIN İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Spor Toto'nun, Süper Lig'in isim sponsoru olmasıyla ilgili düzenlenecek basın toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sezondan itibaren geçerli olacak anlaşmanın detayları yarın saat 14.00'te Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus Otel Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek tanıtımda kamuoyuyla paylaşılacak. Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar ile Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in katılacağı isim hakkı basın toplantısında ayrıca, Spor Toto'nun, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de isim sponsoru olduğu açıklanacak.