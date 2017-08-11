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Spor

Süper Lig'de ilk haftanın programı

Ligin yeni sezonu, bu akşam 21.45'te başlayacak Başakşehir-Bursaspor karşılaşmasıyla açılacak

11 Ağustos 2017 15:11

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:

11 Ağustos Cuma 
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Ağustos Cumartesi 
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

13 Ağustos Pazar 
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)

20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Ağustos Pazartesi 
21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)

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