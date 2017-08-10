Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın 2017-18 sezonunun ilk düdüğü çalacak olan Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler şöyle:
11 Ağustos Cuma
21.45 karşılaşması
Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk
12 Ağustos Cumartesi
20.00 karşılaşmaları
Gençlerbirliği-Karabükspor: Koray Gençerler
Akhisar-Sivasspor: Barış Şimşek
21.45 karşılaşmaları
Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Ağustos Pazar
20.00 karşılaşmaları
Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
Trabzonspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.45 karşılaşmaları
Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
14 Ağustos Pazartesi
21.45 karşılaşması
Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya