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Spor

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Yeni sezonda ilk düdüğü Ümit Öztürk çalacak

10 Ağustos 2017 17:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın 2017-18 sezonunun ilk düdüğü çalacak olan Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler şöyle:

11 Ağustos Cuma

21.45 karşılaşması

Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk

12 Ağustos Cumartesi

20.00 karşılaşmaları

Gençlerbirliği-Karabükspor: Koray Gençerler

Akhisar-Sivasspor: Barış Şimşek

21.45 karşılaşmaları

Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Ağustos Pazar

20.00 karşılaşmaları

Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

Trabzonspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.45 karşılaşmaları

Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

14 Ağustos Pazartesi

21.45 karşılaşması

Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya                         

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