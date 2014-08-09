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Spor

Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonu 29 Ağustos Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği ve Balıkesirspor-Akhisar Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak

09 Ağustos 2014 17:38

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun programının belirlenmesiyle ilgili açıklama yapan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, fikstür çekiminde söz verildiği şekilde ilk devrenin kalan maçlarının 1Eylül 2014 tarihinde duyurulacağını belirtti. 

Radikal'de yer alan habere göre, Yardımcı açıklamasında, "Kulüplerimizin Avrupa'da oynayacakları müsabakalar programı 29 Ağustos Cuma günü belirlenecek. Aslında elimizde hazır olan ilk devre programının anonsunu 1 Eylül tarihine erteliyoruz. Bunun nedeni UEFA müsabakalarının planlamasıyla bizim planlamamız arasındaki çakışmaları asgariye indirmek ve daha sonra zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kalmamaktır. Bu vesileyle Avrupa Kupaları'nda mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dilerim" dedi. 

İşte 1. Hafta programı:

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