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Spor

Süper Lig'de ilginç buluşma!

Anelka’nın elle attığı öne sürülen golü veren hakem, 3 yıl 4 ay sonra Fenerbahçe maçını yönetecek.

29 Ocak 2009 02:00

Anelka’nın elle attığı öne sürülen golü veren hakem, 3 yıl 4 ay sonra Fenerbahçe maçını yönetecek.

Turkcell Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile oynayacağı maça Özgüç Türkalp atandı. Türkalp'in yönettiği en son Fenerbahçe maçı ise 1 Ekim 2005 tahindeki 4-2'lik Konyaspor karşılaşmasıydı.

Bu karşılaşmada Anelka'nın elle attığı ileri sürülen gol uzun süre konuşulmuş ve Özgüç Türkalp o tarihten sonra 13 Mayıs 2007'deki Fenerbahçe - Trabzonspor ve 14 Aralık 2008'deki Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarında 4. hakem olarak görevlendirilmişti. Türkalp, 3 yıl 4 ay aradan sonra Fenerbahçe’nin maçında yine orta hakem olarak görev yapacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Sivasspor: Cüneyt Çakır

14.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Abdullah Yılmaz

16.00 Ankaraspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

19.00 Denizlispor-Galatasaray: Koray Gençerler

1 Şubat Pazar:

14.00 Ankaragücü-Konyaspor: Fırat Aydınus

14.00 Bursaspor-Hacettepe: Serkan Çınar

14.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hakan Özkan

17.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

20.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Tolga Özkalfa

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