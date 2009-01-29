Süper Lig'de ilginç buluşma!

Anelka’nın elle attığı öne sürülen golü veren hakem, 3 yıl 4 ay sonra Fenerbahçe maçını yönetecek.



Turkcell Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile oynayacağı maça Özgüç Türkalp atandı. Türkalp'in yönettiği en son Fenerbahçe maçı ise 1 Ekim 2005 tahindeki 4-2'lik Konyaspor karşılaşmasıydı.



Bu karşılaşmada Anelka'nın elle attığı ileri sürülen gol uzun süre konuşulmuş ve Özgüç Türkalp o tarihten sonra 13 Mayıs 2007'deki Fenerbahçe - Trabzonspor ve 14 Aralık 2008'deki Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarında 4. hakem olarak görevlendirilmişti. Türkalp, 3 yıl 4 ay aradan sonra Fenerbahçe’nin maçında yine orta hakem olarak görev yapacak.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



31 Ocak Cumartesi:



13.30 Kayserispor-Sivasspor: Cüneyt Çakır



14.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Abdullah Yılmaz



16.00 Ankaraspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım



19.00 Denizlispor-Galatasaray: Koray Gençerler



1 Şubat Pazar:



14.00 Ankaragücü-Konyaspor: Fırat Aydınus



14.00 Bursaspor-Hacettepe: Serkan Çınar



14.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hakan Özkan



17.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor: Özgüç Türkalp



20.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Tolga Özkalfa

