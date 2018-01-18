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Spor

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçıyla start alacak

18 Ocak 2018 13:29

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nda ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçıyla start alacak.     
Devre arası kamp çalışmaların ardından takımlar lige döndü. Süper Lig\'in 18\'inci haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 
İstanbul ekibi Kasımpaşa, haftanın ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek. Mücadele saat 20:00\'de başlayacak.
Fenerbahçe, cumartesi günü sahasında Göztepe\'yi ağırlayacak. Pazar günü ise lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor\'la karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş da Antalyaspor\'a konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak haftanın son mücadelesinde ise Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Haftanın programı şöyle;
YARIN
20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor     
20 OCAK CUMARTESİ
13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16:00 Osmanlıspor -    Evkur Yeni Malatyaspor
19:00 Fenerbahçe - Göztepe 
21 OCAK PAZAR
13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor 
16:00 Bursaspor - Medipol Başakşehir
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş 
22 OCAK PAZARTESİ
20:00 Kayserispor - Galatasaray 

TFF 1\'İNCİ LİG
TFF 1. Lig\'de de ikinci yarı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kulüplerin TFF\'ye yazılı olarak başvuru yapıp ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etmesinin ardından 18. hafta heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Haftanın programı şöyle;
20 OCAK CUMARTESİ
13:00 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok
15:30 Eskişehirspor    - İstanbulspor 
21 OCAK PAZAR
13:00 Ümraniyespor - Gaziantepspor
13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü
15:30 Akın Çorap Giresunspor - Boluspor
15:30 Grandmedical Manisaspor -    Çaykur Rizespor 
18:00 Altınordu - Elazığspor
22 OCAK PAZARTESİ
18:00 Denizlispor - Adanaspor 
18:00 Gazişehir Gaziantep     - Samsunspor

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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