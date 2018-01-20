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Spor

Süper Lig'de ikinci yarı, gol düellosuyla başladı!

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Kasımpaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

20 Ocak 2018 01:42

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ile başladı. Ev sahibi gol düellosunda sahadan 3-2 galibiyetle ayrılırken tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir üç puan elde etti. Alanyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken Akdeniz ekibinde Mamadou Fofana, 82'de kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının perdesi İstanbul’da açıldı. Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşma ile lige verilen yaklaşık 1 aylık aradan sonra Süper Lig heyecanında 18. hafta başlamış oldu. Müsabakayı ev sahibi Kasımpaşa 3-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Ev sahibinin golleri Samuel Eduok (22 ve 71) ve Mbaye Diagne’den (88) gelirken konuk ekibin sayıları 15’te Efecan Karaca ve 45+3’te penaltıdan Emre Akbaba’dan geldi. Aytemiz Alanyaspor’da Mamadou Fofana, 82’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa puanını 22’ye yükseltirken ligde dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Devre arasında teknik direktör değişikliğine giden ve Safet Susiç’le ayrılıp göreve Hikmet Karaman’ı getiren Aytemiz Alanyaspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve 18 puanda kaldı.

 

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