-SÜPER LİG'DE HEYECAN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı, 32 günlük devre arası tatilinin ardından yarın başlıyor. İlk yarısı 19 Aralık 2010'da yapılan maçlarla tamamlanan ligin ikinci yarısı, yarın yapılacak Beşiktaş-Bucaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun 34. ve son hafta maçları, 22 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak. Ligin 18. hafta maç programı şöyle: Yarın: 20.00 Beşiktaş-Bucaspor (Fi-Yapı İnönü) 22 Ocak Cumartesi: 14.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Trabzonspor-Ankaragücü (Hüseyin Avni Aker) 17.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe (Mardan Antalyaspor) 23 Ocak Pazar: 14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk) 19.00 Galatasaray-Sivasspor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena) 24 Ocak Pazartesi: 20.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)