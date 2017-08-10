Süper Lig'de heyecan başlıyor

Süper Lig'de 2017-18 sezonu, geçen sezonu 2'nci sırada bitiren Başakşehir'in Bursaspor'u ağırlayacağı maçla başlıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

Sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Club Brugge karşısında açan Başakşehir, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Clichy, Elia, Gökhan İnler, Kerim Frei, Manuel da Costa ve Mevlüt Erdinç gibi isimleri kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, bu sezon da zirveye oynayacağının sinyallerini verdi.

Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulan Bursaspor ise köklü bir değişikliğe gitti. Öncelikle Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile anlaşan yeşil-beyazlılar, kadrosunda sorun yaşadığı isimlerle problemleri çözdü ve yeni transferlerle beyaz bir sayfa açma arayışında.