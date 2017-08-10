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Spor

Süper Lig'de heyecan başlıyor

Geçen sezonu 2'nci sırada bitiren Başakşehir, Bursaspor'u ağırlayacak

10 Ağustos 2017 13:04

Süper Lig'de 2017-18 sezonu, geçen sezonu 2'nci sırada bitiren Başakşehir'in Bursaspor'u ağırlayacağı maçla başlıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. 

Sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Club Brugge karşısında açan Başakşehir, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. ClichyElia, Gökhan İnlerKerim FreiManuel da Costa ve Mevlüt Erdinç gibi isimleri kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, bu sezon da zirveye oynayacağının sinyallerini verdi.

Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulan Bursaspor ise köklü bir değişikliğe gitti. Öncelikle Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile anlaşan yeşil-beyazlılar, kadrosunda sorun yaşadığı isimlerle problemleri çözdü ve yeni transferlerle beyaz bir sayfa açma arayışında.

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